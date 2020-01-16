出席明報香港新坐標論壇 倡建場地勤交流用科技育人才 李家超：4方向推動「藝文創」新引擎

明報記者 鄭啟智 鄭律銘 鄧佾文

論壇昨晨於新落成的西九故宮文化博物館演講廳舉行，特首李家超、中聯辦副主任盧新寧、文體旅局長楊潤雄、西九管理局董事局主席唐英年等均有出席。

李：投放更多資源於藝術科技 返內地辦「香港周」

李家超致辭時表示，藝術、文化與創意產業蘊含龐大社會價值，是本港經濟「新引擎」。他稱，政府正循四個方向發展香港成為「文化之都」，包括加強與內地及海外藝術文化機構交流合作。他說，香港將積極籌辦大型國際會議和論壇，增加本地藝術家和世界各地藝團交流的機會，其中今年12月會舉行亞洲文化合作論壇及博物館高峰論壇。另外，本港會加強與內地文化交流合作，例如在內地各省市舉行「香港周」展示本港文藝成就，亦會與大灣區城市合作，為本地藝團提供更多演出機會。

李家超指出，政府將會投放更多資源於藝術科技，鼓勵文化和創意業界善用數碼科技，並提升康文署轄下演藝場地設備。政府也會積極培育藝術行政、藝術科技和文物修復等多個範疇的人才，並聯同西九管理局、香港演藝學院、藝發局、香港藝術中心等單位合作推進人才培育。

料東九文化中心明年啟用 稱西九具條件成灣區文化樞紐

硬件方面，李家超提到政府會逐步建立世界級文化設施和空間，其中西九文化區將發展成香港最大型文化建設集中地，他認為有條件成為大灣區文化樞紐。他續說，位於九龍灣的東九文化中心可望於明年分階段落成啟用，連同預計在2023年底至2024年分期竣工的啟德體育園，他期望與西九文化區產生協同效應，讓香港成為全國首選的國家級文物及藝術品展出地和表演、藝術、文化、旅遊中心。李家超並稱，期待文藝業界就《施政報告》向政府發表意見。

楊潤雄：需讓文藝界產業化「走出去」

楊潤雄則提出發展路向，稱要有多元及高水平的文化藝術展覽及表演，才能有條件稱得上是文化藝術交流中心，又稱香港要發揮獨特優勢，要匯集中外文化、推動中外協作。他亦提及硬件，除了東九龍文化中心，亦在粉嶺興建新界東文化中心及在天水圍興建文物修復資源中心。他說東九文化中心會成立名為「創館」的試驗場和藝術科技學院，系統地培訓人才以及製作藝術科技節目。楊表示，政府會透過文化藝術平台促進合作，讓業界產業化及「走出去」，也會協助本地文藝界為作品尋找市場和建立產業鏈。

文藝界：要當藝術交流中心 港有不少強勁對手

除了主題演講，昨日多名文藝界嘉賓及業界代表參與專題論壇，各人就政府的文化撥款政策、扶助藝團發展等各方面，提出意見及批評。有與會者提及，韓國、日本等地早推出國策推動產業，如韓國K POP早已走出國際，而鄰近的深圳亦提出發展多個文創基地，不少佔地比西九文化區大，稱香港要發展成為中外文化藝術交流中心，面對不少強勁對手。本報下周會以專題形式，詳細報道論壇內容。