叔讚22歲死者孝順勤儉 嘆抑鬱母難過活

批部門把關差 促設小組徹查

Sam昨難忍淚水，質疑事故「不是意外，絕對是人為疏忽」，相關部門未做好把關角色驗收，政府部門的疏忽導致多個家庭受害，促請政府和警方成立小組徹查事件成因。他又引述涉事公司稱，基於警方現正調查，所有東西都要保密，不便透露。有份協助死者家屬的工聯會立法會議員郭偉强稱，事故對死傷者家屬是飛來橫禍，促請當局盡快調查，找出事故成因和向家屬交代。

3名死者的家屬及親友昨陸續返回地盤拜祭，神色哀傷，其間有道士主持儀式，引領家屬上香等，另有死者親友手持牌位悼念。一直協助意外遺屬的工業傷亡權益會總幹事蕭倩文表示，負責工程的承辦商與死者家屬及親友開會，就善後及賠償問題等商議，其中有家屬已接受慰問金安排，惟不便透露涉及金額。參與見面的家屬要求承建商徹查意外原因，並避免再有同類事件。家屬將於今日認屍。九龍樂善堂「樂善關懷基金」將向死者家屬提供5萬元經濟援助；每名傷者則提供2萬元。