精進涉6公營樓項目 議員憂停天秤礙進度

據了解，精進建築將地盤內天秤設計及建造外判予永茂機械。根據地基工程公司建榮地基網頁，房協就事發工程項目聘用的工程師為邵賢偉建築工程師有限公司，而項目的建築師為王董建築師事務有限公司。據了解，「王董」為地盤認可人士，負責監督地盤，「邵賢偉」及精進聘用的獨立工程師負責審核永茂的起重機文件。「王董」及「邵賢偉」昨未有回應事件（見表）。

新加坡永茂控股有限公司（Yongmao Holdings Limited）昨就事件發聲明，承認涉事天秤由永茂機械（香港）有限公司擁有，新加坡公司則佔六成股份。聲明稱該公司將協助及盡力配合調查，並展開內部調查尋找原因。永茂及精進昨未回應涉事天秤由誰建造。

涉1.6萬伙 工程師：停用天秤如工程停止

根據精進網頁，2020年至今精進共投得5份房委會批出的發展項目合約，以及一份房協批出的發展項目合約，預計提供約1.6萬個單位。房屋署回覆本報查詢稱，精進現共有6個房委會工程項目正進行，除一個於東涌接近完成階段的項目，5個涉及使用天秤的項目，昨已要求精進暫停使用天秤。房協則稱，除安達臣道項目外，精進沒負責房協其他項目。

註冊結構工程師劉志宏表示，如建築處於未落成階段，必須使用天秤才能起樓，譬如工人在樓宇天面紮鐵時，要利用天秤將沉重的鋼筋吊到天面，停用天秤如停止工程。至於暫停投標資格，劉稱禁投標非停牌，不影響承建商其他現有工程，就算涉事地盤復工，很可能是同一公司繼續承建，又或安排分公司頂替。

梁文廣：房會稱難料何時可重用

房委會資助房屋小組成員兼立法會房屋事務委員會副主席梁文廣表示，涉事承建商承包多個公共房屋工程合約，約1萬單位仍處施工階段，禁用天秤或減慢進度，「拖兩三個月已影響一季公屋輪候」。他引述房委會稱，難評估相關地盤何時可使用天秤。他促請房委會檢查相關地盤工程設備，並公布巡查紀錄及結果，以保障工業安全，並須確保房屋如期落成。

根據公司註冊處資料，擁有涉事天秤的永茂機械（香港）有限公司其餘四成股份由東泰建機控股有限公司擁有，其中一名董事為陳卓添，陳亦為「東泰建機控股有限公司」和「香港塔吊聯會有限公司」的董事。

本報記者在地盤現場發現會議紀錄，提及其中一間分判商為智盛工程有限公司。根據公司註冊處資料，智盛工程其中一名董事張國偉，同時亦為精進母公司興聯集團的公司秘書。翻查網上資料，智盛工程和精進曾捲入23宗人身傷亡訴訟。精進前年涉及一宗致命工業意外，去年罰款1.3萬。