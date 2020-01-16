塌天秤重案查疏忽 承建商罰停賽停工 發展局房委會暫禁投標 勞處不准「精進」起重機運作

特首李家超昨稱，勞工處及警方會展開兩個調查，其中勞工處將調查事故成因及責任誰屬，亦會邀請專家全面調查；重案組除調查事故成因，亦會作全面死因調查報告，之後向死因裁判官提交報告，以決定需否召開死因研訊，若發現有人涉及疏忽，會展開刑事調查。

兩人續留ICU 警將製死因調查報告交法庭

意外至昨日仍有兩人留醫深切治療部，一人嚴重，一人穩定。東九龍總區重案組昨聯同政府化驗所及勞工處到地盤，一行40人到場蒐證，並循天秤設計、用料、興建及操作過程等方向全面調查，並檢走證物。東九龍總區刑事部署理高級警司黃奕隆稱，已向10多人包括目擊者錄取口供，暫無人被捕。至於意外是否涉人為疏忽及刑事成分，將是調查的主要方向。被問到事故原因是否涉及燒焊問題，黃強調現階段難單憑肉眼斷定，會尋求專家意見協助調查。

天秤倒塌後壓向6個6米長的貨櫃。現場所見其中兩個被壓至變形及坍塌的貨櫃已被吊離地盤並放置於附近空地，其間以綠色帆布遮蓋。貨櫃內的椅子、尼龍袋等物件散落一地，木板折斷；連接貨櫃的電線亦有掉落或外露情况。警方稱損毁的貨櫃不宜入內蒐證，但已拍照記錄，並到相鄰貨櫃視察環境；形容涉事地盤廣大、環境複雜，增加蒐證難度，但強調將透過科技重塑意外現場、蒐集專家意見等方法徹查真相。

發展局：完成巡查31涉天秤工地 確認安全

發展局昨說，已根據既定機制啓動規管安排，限制秀茂坪建築地盤的總承建商「精進建築有限公司」參與工務工程的投標，其投標資格暫停至明年12月31日，並會因應事故調查結果採取進一步行動，包括延長暫停投標期甚至從工務工程認可名冊除名。局方又稱，精進正負責4個工務工程項目，相關工務部門昨已到該4個項目的地盤巡查，其中一個涉及塔式起重機操作，並無發現違規，另亦完成巡查轄下31個涉及塔式起重機操作的工務工程工地，確保操作安全。

勞工處昨稱，意外後已向有關承建商發出「暫時停工通知書」，停止該地盤所有塔式起重機的運作，亦會於昨日完成巡查同一承建商於全港有使用塔式起重機的所有地盤，並會發出「暫時停工通知書」，停止在有關地盤內所有塔式起重機運作。另外，勞工處昨展開特別執法行動，巡查全港有使用塔式起重機的其他建築地盤，檢視相關起重機是否符合相關法例及守則要求，特別留意起重機的豎立及支承情况。若發現不符合法例或守則要求，會即時發出「暫時停工通知書」，並會考慮檢控，不會給警告。處方稱，現時全港約有185個地盤，設有380部天秤。

房屋署回覆稱，精進現時共有6個房委會工程項目在進行，除一個位於東涌接近完成階段的項目，其餘5個涉及使用天秤的項目，房委會昨已要求精進暫停使用相關天秤，並暫停其投標資格，不會獲邀投標或獲判其他房委會建築新工程合約。房委會已責成轄下所有項目的承建商再次檢查同類天秤，初步檢查所得，所有工程項目的天秤都符合相關安全要求。

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