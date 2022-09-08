【Emily】之前形容「規模最大」 年報述記協「其中一個最重要記者工會」

【明報專訊】政府噚日出咗最新年報《香港2021》，Emily留意到政府喺「傳媒和通訊」一節中有提及記協，寫香港記者協會「是本港其中一個最重要的記者工會」，對比前一年年報，就以「現有逾900名會員，是本港規模最大的記者工會，也是其中一個最活躍的工會」形容協會，睇多對上幾年嘅年報都有講「本港規模最大的記者工會」；今次年報維持指記協關注新聞自由同記者操守等。