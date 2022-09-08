【Emily】之前形容「規模最大」 年報述記協「其中一個最重要記者工會」

【明報專訊】政府噚日出咗最新年報《香港2021》，Emily留意到政府喺「傳媒和通訊」一節中有提及記協，寫香港記者協會「是本港其中一個最重要的記者工會」，對比前一年年報，就以「現有逾900名會員，是本港規模最大的記者工會，也是其中一個最活躍的工會」形容協會，睇多對上幾年嘅年報都有講「本港規模最大的記者工會」；今次年報維持指記協關注新聞自由同記者操守等。
喺部分外媒唔再以香港做亞太區總部下，政府繼續推銷香港有《經濟學人》、《金融時報》、《紐約時報》等國際傳媒駐站。
另外，Emily留意到，年報政制篇幅中，重複第六屆區議會選舉喺2019年11月24日舉行，對上一年年報就有提當時「近300萬名登記選民投票，投票率為71.2%」。
喺公務員篇幅，最新年報加咗《公務員守則》及時任特首林鄭月娥喺《施政報告》說法，話「公務員對行政長官及政府完全忠誠，並竭盡所能地履行職務」，同埋「公務員隊伍須愛國愛港、忠誠、專業、高效、善於作為、勇於擔當、勤政為民」。
新冠疫情下過去一年抵港旅客暴跌九成，例如訪港台灣客由2020年約10.5萬人次跌至去年2500人次，但旅遊業繼續獨立成章，並形容「香港是全球最便利旅客入境的城市之一」。