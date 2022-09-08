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2022年9月8日星期四
港聞二
羊村案5被告罪成 官指播謠猛於煽暴 稱現時政治形勢須維護國安 煽動刊物罪限制言論屬必要
認為判辭過分解讀3繪本 法律學者：市民會信凡諷刺政府皆違法
辯方引傅華伶舊文「煽動刊物罪刻意製造寒蟬」 控方指過時
初選案控方反對尹兆堅黃子悅早判刑 惟稱「法庭有酌情權」
殺癌妻漢判感化 官：被告亦受害 指愛妻毫無疑問 提出法例「是否應考慮臨終者意願」
患病照顧疫下同受困 官盼探院安排改善
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辯稱警方7‧21無行動方「起義」 又指黑衣挑釁在先 再一白衣裁暴動 官指辯解莫衷一是
「圍魏救趙」尖沙嘴衝突 5人暴動囚37至48月
Tg分享製武器襲警 工程師認兩罪候判
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深圳疫升 驛站名額下周減至1000 工聯：「關懷名額」近日只受理3類
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陳朗昇涉阻差行為不檢被捕 警指拒出示身分證
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【明報專訊】（請看附圖）
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