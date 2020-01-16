大灣區GBA專題：中國下半年經濟 瑞銀：仍現下行壓力

˙全年經濟增長預測：2022年GDP經濟增長預測仍然維持在3%，但可能還面臨着一定的下行壓力，有可能不能達到3%。

˙政策方面：未來可能看到內地政策進一步加碼，如房地產政策方面，內地很多城市已經解除或者說緩解了限購，按揭利率也有所下調，而銀行批准按揭貸款方面可能也會比較容易一些。另外最近政策性銀行推出措施保交樓，紓困基金也開始啟動，作用還會陸續發揮出來。

˙房地產行業：進一步下調按揭利率是有可能的，政府可以安排更多的過橋貸款、過橋融資，幫助房地產開發商解決目前資金鏈的問題。房地產行業可能會出現一系列的整合，個別房地產企業違約的現象可能還會發生，但整體來看，在未來的幾個月整個房地產有機會企穩，包括銷售和新開工方面可能企穩，不過這個穩是穩在一個比較低的水準。

˙貨幣政策：人民銀行降息的幅度非常有限，貨幣政策可能在降低按揭利率、保持流動性充裕以及保證信貸增長能夠不下滑這方面還能發揮更大的作用，但不必太擔心今年下半年通脹的問題，因為中國經濟面臨更大的挑戰可能是經濟下行的壓力，而不是通脹的壓力。

˙財政政策：目前得到消息，基礎設施3000億元人民幣的基金，據報政策性銀行已經簽約投放，將陸續見到實務的效果。

˙整體基建投資：預期下半年會增長10%至12%，全年基建投資增長10%以上，所以整體而言，增長仍然還是比較快的。

˙通脹：食品價格下半年會繼續上漲，整體的CPI未來幾個月有可能達到3%，甚至有些月份可能超過，但實際上核心通脹的水準仍然非常的低。

˙人民幣匯率：雖然人民幣最近兌美元在貶值，最近已經到了6.9左右，但從一籃子匯率來說，實際上人民幣目前的水準跟今年年初是差不多的，比去年的平均仍然有比較明顯的升值。預測今年人民幣兌美元有可能跌穿7，但是在年底還是會回到6.9左右，也就是目前的水準。（編按：美元兌人民幣已逼近7算水平）

[活在灣區]