大灣區GBA專題：灣區上巿企業 有望納入成分指數

明報記者 龍彩霞

瑞銀看好新能源汽車科技股

連沛堃建議，投資者把握主力發展大灣區的企業投資潛力，大灣區從製造業組裝中心起步，成功打造高科技製造業經濟，支撐了該地區的可持續增長。他指出：「我們估計位於大灣區的A股和港股科技公司共有174家，總市值約3000億美元。預計大灣區是推動MSCI香港估值上行的基本因素之一，拉動指數成分股的內地業務敞口於2025年提高20%至25%。我們預計到2025年，粵港澳大灣區的名義GDP將超過2.6萬億美元，相較於2020年的1.7萬億美元，GDP年複合增長達到7.5%，高於國家平均。」

連沛堃在上海接受本報訪問時表示，近期市場都估計內地成本上升，不少產業會轉移至東南亞地區生產，但他並不認為如此，早前在大灣區走訪多間上市公司及非上市公司，該等企業管理層對前景都有信心。

大灣區成功轉型輕工業 吸高端人才

大灣區以往是做代工為主，現時將生產線轉至其他國家，以為其經濟增長會減慢，但事實上是大灣區已成功轉型至輕工業，吸引了高端技術人才，也有人才增值，由代工生產（OEM）轉至設計加工（ODM），而大灣區最大的優勢是除了人才外，也有生產線，由低端技術走向高端技術。他舉出例子，以往中國出產榨汁機或攪拌機，現時已生產無線吸塵機或掃地機械人，都是大灣區的企業設計及生產，熱賣全球。近年更發展智能交通、智能汽車及無人駕駛，都是出自大灣區企業的雷射相關技術。

在任何圍繞中國製造業的討論中，市場總是關注供應鏈移出中國的影響。實際上，UBS Evidence Lab第十期《中國企業家調查》顯示供應鏈持續雙向遷移。他表示OEM搬出廣東留下大量經驗豐富的人才，為大灣區的創新奠定基礎。廣東的高科技企業數量全國第一，2020年其研發支出佔該省GDP的3.1%，同樣位居榜首。大灣區創新企業註冊了150萬項專利，高於全球其他灣區。廣東擁有429家專精特新企業，其中約50家已上市，大部分位於大灣區。

可發掘中小企業收購合併機會

他認為未來不少大灣區企業會被納入成分指數，但投資者在現階段則可以留意立足大灣區或以大灣區為主要客戶的上市公司。同時，投資者在留意大灣區股票，非一定要龍頭企業，反而可以發掘一些中小企業，因為有被收購合併機會。

瑞銀證券中國股票策略分析師孟磊也分享了其對中國A股市場策略及展望。他表示：「從經濟三輛馬車（投資、消費、出口）三個角度來看，下半年都面臨一定的壓力，我們需要有更多的政策扶持來穩定經濟增長，保證市場主體的信心，使我們整體的市場和經濟出現一定的上行。隨着政策的不斷推出，會有一定的企穩和慢慢恢復的迹象，所以這個下行壓力會在未來半年逐步得到緩解。」

[活在灣區]