進展遜原定計劃 物理治療免轉介料難今年通過

爭議未有診斷者應否免轉介

據醫衛局提交文件，衛生署轄下物理治療師管理委員會的專責工作小組中，部分成員關注應否推行先導計劃，先容許物理治療師直接處理病人以往曾獲醫生診斷的症狀。據了解，小組目前最大爭議在於未有已知診斷的病人應否直接求助物理治療，部分成員憂慮或導致誤診。

工作小組成員香港物理治療學會會長彭耀宗昨於港台《自由風自由PHONE》稱，為平衡各方憂慮，小組建議治療師需畢業後獲2000小時臨牀經驗才能行使免轉介，亦建議未獲醫學診斷病人在治療14次或30天後，若需更多治療便需轉介信，並規定6個月內不能就同一問題直接物理治療。

醫衛局文件提及，小組正積極凝聚共識，目標今年內盡快提交方案予輔助醫療業管理局，當方案漸見成熟，政府便提出修例。另一名工作小組成員彭鴻昌昨向本報稱，當局文件反映的進展與原定計劃有差距，相信修例草案不能如期下月交予立法會，遑論今年內可通過。他補充，小組並非未能達至共識，方案亦大致成形，相信延誤非出自小組，或在委員會或政府層面有阻滯。