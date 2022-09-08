港聞

港聞二

陳朗昇涉阻差行為不檢被捕 警指拒出示身分證

【明報專訊】身兼香港記者協會主席的網媒「Channel C」副採訪主任陳朗昇，昨日早上到旺角採訪前被警員截查及拘捕。警方昨證實拘捕並正扣查41歲陳姓男子，指其表現不合作並拒出示身分證，涉「妨礙警務人員執行職務」及「在公眾地方行為不檢」。陳朗昇昨晚獲准保釋，須於9月下旬向警方報到。

Channel C昨在facebook稱，陳朗昇昨早與攝影師到旺角麥花臣場館採訪元朗朗屏邨業主大會前，突被在場屬旺角活動管理組的警員截查身分證，陳其後被帶上警車往旺角警署。

警方表示，昨早約11時於旺角奶路臣街及染布房街交界發現兩名男子形迹可疑，上前調查並要求出示身分證，其中42歲姓李本地男子提供身分證供查核，經初步查問後獲放行，41歲姓陳本地男子表現不合作並拒出示身分證，人員多次勸喻及警告不果，以「妨礙警務人員執行職務」及「在公眾地方行為不檢」拘捕。

外國記者會促保透明度

獲准以500元保釋的陳朗昇離開警署時（圖）表示，事發時被兩名便衣警截查，遂查詢他們身份及所屬單位，對方向他發出三次警告後就拘捕他。陳朗昇下月將赴英國參加牛津大學路透新聞研究所學人計劃，為期半年，表明會在計劃結束後回港。

香港外國記者會昨晚發聲明稱，關注陳朗昇被捕一事，正密切監察情况，並說陳朗昇是香港新聞界著名領袖，強烈敦促當局處理陳朗昇案件時須具透明度。

相關字詞﹕警方 阻差辦公 香港記者協會 陳朗昇

上 / 下一篇新聞

羊村案5被告罪成 官指播謠猛於煽暴 稱現時政治形勢須維護國安 煽動刊物罪限制言論屬必要
羊村案5被告罪成 官指播謠猛於煽暴 稱現時政治形勢須維護國安 煽動刊物罪限制言論屬必要
認為判辭過分解讀3繪本 法律學者：市民會信凡諷刺政府皆違法
認為判辭過分解讀3繪本 法律學者：市民會信凡諷刺政府皆違法
辯方引傅華伶舊文「煽動刊物罪刻意製造寒蟬」 控方指過時
辯方引傅華伶舊文「煽動刊物罪刻意製造寒蟬」 控方指過時
初選案控方反對尹兆堅黃子悅早判刑 惟稱「法庭有酌情權」
初選案控方反對尹兆堅黃子悅早判刑 惟稱「法庭有酌情權」
殺癌妻漢判感化 官：被告亦受害 指愛妻毫無疑問 提出法例「是否應考慮臨終者意願」
殺癌妻漢判感化 官：被告亦受害 指愛妻毫無疑問 提出法例「是否應考慮臨終者意願」
患病照顧疫下同受困 官盼探院安排改善
患病照顧疫下同受困 官盼探院安排改善
稱基金經律師行收5000萬「捐款」 龔仁心：很正常
稱基金經律師行收5000萬「捐款」 龔仁心：很正常
涉逼子自瀆 時任警稱家無鹹碟「惜個仔多過自己」
涉逼子自瀆 時任警稱家無鹹碟「惜個仔多過自己」
被問憂誤報虐兒否 孫玉菡：有懷疑報咗先
被問憂誤報虐兒否 孫玉菡：有懷疑報咗先
辯稱警方7‧21無行動方「起義」 又指黑衣挑釁在先 再一白衣裁暴動 官指辯解莫衷一是
辯稱警方7‧21無行動方「起義」 又指黑衣挑釁在先 再一白衣裁暴動 官指辯解莫衷一是
「圍魏救趙」尖沙嘴衝突 5人暴動囚37至48月
「圍魏救趙」尖沙嘴衝突 5人暴動囚37至48月
Tg分享製武器襲警 工程師認兩罪候判
Tg分享製武器襲警 工程師認兩罪候判
生產力局研冷電漿3分鐘滅菌 延蔬果保質期
生產力局研冷電漿3分鐘滅菌 延蔬果保質期
深圳疫升 驛站名額下周減至1000 工聯：「關懷名額」近日只受理3類
深圳疫升 驛站名額下周減至1000 工聯：「關懷名額」近日只受理3類
袁國勇中招 上周曾赴專家會議 35人染疫涉21班 國際校小學部全校停面授
袁國勇中招 上周曾赴專家會議 35人染疫涉21班 國際校小學部全校停面授
何栢良：港治猴痘藥非很有效 歐美常用藥沒庫存
何栢良：港治猴痘藥非很有效 歐美常用藥沒庫存
進展遜原定計劃 物理治療免轉介料難今年通過
進展遜原定計劃 物理治療免轉介料難今年通過
女拔外牆遭淋油貼追債字條 警拘17歲少年
女拔外牆遭淋油貼追債字條 警拘17歲少年
大灣區GBA專題：灣區上巿企業 有望納入成分指數
大灣區GBA專題：灣區上巿企業 有望納入成分指數
大灣區GBA專題：中國下半年經濟 瑞銀：仍現下行壓力
大灣區GBA專題：中國下半年經濟 瑞銀：仍現下行壓力
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】之前形容「規模最大」 年報述記協「其中一個最重要記者工會」
【Emily】之前形容「規模最大」 年報述記協「其中一個最重要記者工會」
【Emily】挑戰髮禁 學生、校方今平機會閉門調解
【Emily】挑戰髮禁 學生、校方今平機會閉門調解
【Emily】「國之瑰寶」最後一期 10書畫故宮館展出一月
【Emily】「國之瑰寶」最後一期 10書畫故宮館展出一月
【Emily】愛女返港「驚喜」探監 「傑斯」哭5分鐘說不出話
【Emily】愛女返港「驚喜」探監 「傑斯」哭5分鐘說不出話
【Emily】領展東涌街市試廚餘回收 達標商戶有獎
【Emily】領展東涌街市試廚餘回收 達標商戶有獎
【Emily】立會趁暑假動工 解決天花漏水玻璃朦
【Emily】立會趁暑假動工 解決天花漏水玻璃朦