陳朗昇涉阻差行為不檢被捕 警指拒出示身分證

Channel C昨在facebook稱，陳朗昇昨早與攝影師到旺角麥花臣場館採訪元朗朗屏邨業主大會前，突被在場屬旺角活動管理組的警員截查身分證，陳其後被帶上警車往旺角警署。

警方表示，昨早約11時於旺角奶路臣街及染布房街交界發現兩名男子形迹可疑，上前調查並要求出示身分證，其中42歲姓李本地男子提供身分證供查核，經初步查問後獲放行，41歲姓陳本地男子表現不合作並拒出示身分證，人員多次勸喻及警告不果，以「妨礙警務人員執行職務」及「在公眾地方行為不檢」拘捕。

外國記者會促保透明度

獲准以500元保釋的陳朗昇離開警署時（圖）表示，事發時被兩名便衣警截查，遂查詢他們身份及所屬單位，對方向他發出三次警告後就拘捕他。陳朗昇下月將赴英國參加牛津大學路透新聞研究所學人計劃，為期半年，表明會在計劃結束後回港。

香港外國記者會昨晚發聲明稱，關注陳朗昇被捕一事，正密切監察情况，並說陳朗昇是香港新聞界著名領袖，強烈敦促當局處理陳朗昇案件時須具透明度。