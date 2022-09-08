何栢良：港治猴痘藥非很有效 歐美常用藥沒庫存

「特考韋瑞」原治天花港無註冊

政府預料猴痘疫苗本月內抵港，並擬優先安排任何密切接觸者接種。香港感染及傳染病醫學會副會長林緯遜昨於同一節目稱，猴痘潛伏期長，起初是咽喉、口腔或與確診者接觸的皮膚出現局部感染，7至14天後才出現淋巴或血液等的系統性感染，他相信密切接觸者在暴露後接種的安排，有足夠時間產生免疫反應。

何栢良另於港台《千禧年代》補充，相信本港購入疫苗數量不多，加上猴痘於本地爆發風險很低，毋須大規模接種，認同應優先留給密切接觸者，其次是安排高危群組如男男性接觸者自願注射，他建議政府可調查高危群組的接種意願再決定採購量。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨被問及疫苗採購量時，稱本月內抵港的是首批疫苗，但沒透露數目，重申若有需要可再訂購。