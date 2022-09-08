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何栢良：港治猴痘藥非很有效 歐美常用藥沒庫存

【明報專訊】本港近日出現首宗猴痘輸入個案，港大感染及傳染病中心總監何栢良昨於商台《在晴朗的一天出發》稱，本港現時治療猴痘的抗病毒藥「西多福韋」（Cidofovir）處理猴痘並非很有效，在外國較少使用，而歐美地區常用的藥物本港沒庫存。翻查資料，目前歐盟只批准使用抗病毒藥「特考韋瑞」（Tecovirimat）治療猴痘，美國疾病控制及預防中心（CDC）亦有批准使用，有關藥物原用作治療天花，在港沒註冊。

「特考韋瑞」原治天花港無註冊

政府預料猴痘疫苗本月內抵港，並擬優先安排任何密切接觸者接種。香港感染及傳染病醫學會副會長林緯遜昨於同一節目稱，猴痘潛伏期長，起初是咽喉、口腔或與確診者接觸的皮膚出現局部感染，7至14天後才出現淋巴或血液等的系統性感染，他相信密切接觸者在暴露後接種的安排，有足夠時間產生免疫反應。

何栢良另於港台《千禧年代》補充，相信本港購入疫苗數量不多，加上猴痘於本地爆發風險很低，毋須大規模接種，認同應優先留給密切接觸者，其次是安排高危群組如男男性接觸者自願注射，他建議政府可調查高危群組的接種意願再決定採購量。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨被問及疫苗採購量時，稱本月內抵港的是首批疫苗，但沒透露數目，重申若有需要可再訂購。

相關字詞﹕林緯遜 何栢良 猴痘

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