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袁國勇中招 上周曾赴專家會議 35人染疫涉21班 國際校小學部全校停面授

【明報專訊】本港新型冠狀病毒疫情持續升溫，本報綜合多個消息，政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇感染新冠病毒。他上周二（30日）曾參與政府抗疫專家顧問團和特首李家超的會議，翌日（31日）亦曾出席物業管理業監管局「物管先鋒」嘉許典禮。另據了解，港府最快今日公布將「疫苗通行證」涵蓋年齡由12歲降至最低5歲。

墨爾文學生未見流行病學關聯

本港昨新公布10,194宗新冠陽性個案，本地個案佔10,030宗。衛生防護中心另公布，有799間學校呈報1361宗陽性個案，涉1140名學生及221名教職員，中心已建議22間學校、共24個班級暫停面授課。而位於大埔的香港墨爾文國際學校小學部有35人相繼染疫，遍佈多個班別，暫未見流行病學關聯，惟因牽涉學生人數眾多，小學部全部597名學生須停面授，為開學以來停課規模最大的學校。

日前已有班別停課的香港墨爾文國際學校小學部，先後有30名學生及5名教職員染疫。衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨日表示，小學部共26班，約有597名學生及87名職員，過去7天已有21班出現個案，當中4班有3宗或以上個案。她稱，暫未見個案涉明顯聚會或有任何流行病學關聯，但因染疫人數較多，審慎起見已建議小學部停面授課一周。

連同上述學校，翻查資料，衛生防護中心自月初開學後，共建議3所學校全校停面授，其餘兩所學校分別有67名及242名學生受影響。

增3公院現感染群組

本港昨公布16宗新冠患者離世個案，介乎47至99歲，包括兩名在家昏迷、送往急症室其後急救無效的男患者。醫管局總行政經理李立業稱，二人分別患高血壓、腸癌等病，資料顯示以往並無其餘不適，X光結果亦不見有肺炎，故評估死因與新冠無直接關係。

醫管局昨另公布3間公立醫院出現感染群組，包括小欖醫院嚴重智障科男病房，一名病人前日（6日）檢測陽性，該病房有另外兩名男病人、一名病人服務助理染疫，3名染疫病人正隔離治療，情况穩定。該院一個嚴重智障科女病房日前亦有群組個案，李立業稱涉事女病房至昨共有12名病人及4名員工染疫，根據調查結果，兩個病房群組並無關聯。

私院撥牀364增至410

另外，醫衛局昨公布，自7月29日起，13家私家醫院累計接收920名由醫管局轉介的病人，截至前午5時，病牀使用率84.1%。局方稱，經緊密磋商後，私院調撥的病牀由364張增至最少410張，而中大醫院則計劃下周再增加8張可接收新冠病人的病牀，屆時將提供32張新冠病牀及18張非新冠病牀。

（新冠疫情）

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