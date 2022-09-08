深圳疫升 驛站名額下周減至1000 工聯：「關懷名額」近日只受理3類

【明報專訊】現時經深圳灣口岸由本港入境深圳者，須先網上預約健康驛站（下稱驛站）以完成7天強制檢疫。驛站名額自7月8日起每天均有2000個，本報記者發現今起至周六減至每天1800個，下周日減至1500個，下周一起更減至1000個。工聯會立法會議員黃國向本報稱，得悉名額減少與深圳近日爆發疫情有關。本報向特首辦查詢深圳當局有否就減少驛站名額知會港府及交代原因，至截稿前未獲回覆。明報記者
預約系統稱轉周邊地市隔離
驛站名額在7月前每天約為1300個。醫衛局長盧寵茂7月4日「港e局手記」提到，因應港人入境內地需求，「經溝通，深圳當局已積極處理有關『驛站』問題，包括每天驛站名額已由原來的1300間增至2000間」。惟昨日預約系統最新顯示，未來6天名額將逐日減少，報名人數均多於可供應名額；其中在13日有6368人報名，但名額只得1000個。驛站預約系統另有提示，稱「因近期深圳疫情緊張，旅客入境後將會轉運到周邊地市進行隔離」。
黃國昨向本報表示，據深圳工聯諮詢服務中心職員了解，深圳當局減少港人到內地的驛站名額，是因應當地近日出現多宗新冠感染個案，他認為新安排會造成不便，但相信影響有限。
黃國：日均數千人申 已過高峰
黃國解釋，深圳出現疫情後，部分港人到內地意欲減，日前須趕到內地開學的香港學生對驛站需求已得到處理；而最近每天申請驛站的人數維持在數千，已較高峰時每天一至兩萬人少。他期望，深圳政府在當地疫情受控後恢復原有每天2000個驛站名額的安排，亦盼兩地政府盡快促成「逆向隔離措施」，以便利港人前往內地。廠商會會長史立德昨回應傳媒查詢亦稱，盼政府盡快與內地實施「逆向隔離」，並為商務人士預留一定過關名額。
廠商會盼逆向隔離 留額商務
除每天驛站名額減少，黃國透露，深圳工聯諮詢服務中心職員向他反映，供8類特殊人士恩恤申請的「人文關懷通關名額」，最近亦只受理其中3類，包括「直系親屬近期病危或去世」、「需要參加法庭開庭人員」及「參加重要考試人員」；至於其餘5類，包括70歲或以上長者、14歲以下在港無監護人的兒童、孕婦及陪護者、在港滯留逾5天或以上的國外留學生、基礎疾病或重病而不適合集中隔離者，則自深圳近日有疫情起暫不受理。
本報記者昨向微信「深圳12345政務便民熱線」查詢人文關懷通關名額最新安排，正待回覆；而在該微信頁面「疫情求助」內「健康驛站人文關懷」申請電子表格可見，至昨晚「關懷類型」仍提供8個選項。
（新冠疫情）
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