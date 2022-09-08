深圳疫升 驛站名額下周減至1000 工聯：「關懷名額」近日只受理3類

預約系統稱轉周邊地市隔離

驛站名額在7月前每天約為1300個。醫衛局長盧寵茂7月4日「港e局手記」提到，因應港人入境內地需求，「經溝通，深圳當局已積極處理有關『驛站』問題，包括每天驛站名額已由原來的1300間增至2000間」。惟昨日預約系統最新顯示，未來6天名額將逐日減少，報名人數均多於可供應名額；其中在13日有6368人報名，但名額只得1000個。驛站預約系統另有提示，稱「因近期深圳疫情緊張，旅客入境後將會轉運到周邊地市進行隔離」。

黃國昨向本報表示，據深圳工聯諮詢服務中心職員了解，深圳當局減少港人到內地的驛站名額，是因應當地近日出現多宗新冠感染個案，他認為新安排會造成不便，但相信影響有限。

黃國：日均數千人申 已過高峰

黃國解釋，深圳出現疫情後，部分港人到內地意欲減，日前須趕到內地開學的香港學生對驛站需求已得到處理；而最近每天申請驛站的人數維持在數千，已較高峰時每天一至兩萬人少。他期望，深圳政府在當地疫情受控後恢復原有每天2000個驛站名額的安排，亦盼兩地政府盡快促成「逆向隔離措施」，以便利港人前往內地。廠商會會長史立德昨回應傳媒查詢亦稱，盼政府盡快與內地實施「逆向隔離」，並為商務人士預留一定過關名額。

廠商會盼逆向隔離 留額商務

除每天驛站名額減少，黃國透露，深圳工聯諮詢服務中心職員向他反映，供8類特殊人士恩恤申請的「人文關懷通關名額」，最近亦只受理其中3類，包括「直系親屬近期病危或去世」、「需要參加法庭開庭人員」及「參加重要考試人員」；至於其餘5類，包括70歲或以上長者、14歲以下在港無監護人的兒童、孕婦及陪護者、在港滯留逾5天或以上的國外留學生、基礎疾病或重病而不適合集中隔離者，則自深圳近日有疫情起暫不受理。

本報記者昨向微信「深圳12345政務便民熱線」查詢人文關懷通關名額最新安排，正待回覆；而在該微信頁面「疫情求助」內「健康驛站人文關懷」申請電子表格可見，至昨晚「關懷類型」仍提供8個選項。

（新冠疫情）