生產力局研冷電漿3分鐘滅菌 延蔬果保質期

疫下供應鏈延誤 研發耗時36月

生產力促進局食品科技研究及管理副主管雷凱茵表示，透過冷電漿滅菌系統，可將新鮮士多啤梨的保質期由3日延長至14日，已切開的新鮮菠蘿保質期更可延長至21日，至於帶殼的水果如荔枝及榴蓮等，則仍在試驗階段。雷補充，考慮到市面尚未有針對粉末的滅菌方式，故研發系統時亦將粉末類食品包含在內，包括為逾10款粉末如胡椒粉及麵粉等滅菌。她又表示，自2018年研發系統，惟受疫情影響，令供應鏈出現延誤，整個系統最終耗時36個月研發，斥資約100多萬元。

設食品科技館 展超聲波解凍高壓殺菌技術

生產力局旗下的「食品未來科技館」昨正式開幕，為全港首個展示食品科技原型的平台 ，並展現供應鏈中不同流程的先進科技。該館將定期更新展示的科技，目前正展示由該局開發的食品加工科技，除上述名為「CAPfresh冷電漿食品滅菌技術」的滅菌系統，亦包括「超聲波輔助解凍技術」、「高壓殺菌技術」及「液態冷凍技術」。

雷凱茵稱，「超聲波輔助解凍技術」利用超聲波的熱效應 ，將振動能轉變為熱能，令急凍食品解凍，減少食品解凍所需時間至少60%，以180克重牛扒或豬扒為例，僅需約3至5分鐘便可完全解凍。至於「高壓殺菌技術」則利用超高壓力，將包裝食品加壓，以破壞微生物的細胞膜，令食品中的細菌死亡，達到殺菌效果。

創新科技署長潘婷婷透露，旨在資助生產商在港設立新智能生產線的「再工業化資助計劃」，截至上月共接獲44宗申請，並已評審40宗申請，33宗申請獲支持，其中逾半申請涉及食品類，並批出逾億元資助。

明報記者