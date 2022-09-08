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港聞二

生產力局研冷電漿3分鐘滅菌 延蔬果保質期

【明報專訊】食品安全及衛生一向備受關注，香港生產力促進局開發多項食品加工科技延長新鮮食品保質期並提供滅菌功能，其中包括冷電漿滅菌系統。該系統採用非加熱型物理滅菌方式，利用高活性帶電粒子破壞食品表面的細菌及胞子，以達滅菌目的，同時可在3分鐘內，為新鮮食品如蔬菜及水果等延長保質期高達300%，保留蔬果原汁原味。

疫下供應鏈延誤 研發耗時36月

生產力促進局食品科技研究及管理副主管雷凱茵表示，透過冷電漿滅菌系統，可將新鮮士多啤梨的保質期由3日延長至14日，已切開的新鮮菠蘿保質期更可延長至21日，至於帶殼的水果如荔枝及榴蓮等，則仍在試驗階段。雷補充，考慮到市面尚未有針對粉末的滅菌方式，故研發系統時亦將粉末類食品包含在內，包括為逾10款粉末如胡椒粉及麵粉等滅菌。她又表示，自2018年研發系統，惟受疫情影響，令供應鏈出現延誤，整個系統最終耗時36個月研發，斥資約100多萬元。

設食品科技館 展超聲波解凍高壓殺菌技術

生產力局旗下的「食品未來科技館」昨正式開幕，為全港首個展示食品科技原型的平台 ，並展現供應鏈中不同流程的先進科技。該館將定期更新展示的科技，目前正展示由該局開發的食品加工科技，除上述名為「CAPfresh冷電漿食品滅菌技術」的滅菌系統，亦包括「超聲波輔助解凍技術」、「高壓殺菌技術」及「液態冷凍技術」。 

雷凱茵稱，「超聲波輔助解凍技術」利用超聲波的熱效應 ，將振動能轉變為熱能，令急凍食品解凍，減少食品解凍所需時間至少60%，以180克重牛扒或豬扒為例，僅需約3至5分鐘便可完全解凍。至於「高壓殺菌技術」則利用超高壓力，將包裝食品加壓，以破壞微生物的細胞膜，令食品中的細菌死亡，達到殺菌效果。

創新科技署長潘婷婷透露，旨在資助生產商在港設立新智能生產線的「再工業化資助計劃」，截至上月共接獲44宗申請，並已評審40宗申請，33宗申請獲支持，其中逾半申請涉及食品類，並批出逾億元資助。

明報記者

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