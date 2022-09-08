Tg分享製武器襲警 工程師認兩罪候判

求情稱僅轉發帖文 受社會氣氛影響

報稱從事冷氣工程的許智傑（28歲）承認於2019年7月2日至2020年5月28日，與其他身分不詳的人，串謀非法煽惑其他Telegram使用者意圖使他人身體受嚴重傷害，及串謀煽惑他人製造爆炸品；串謀煽惑他人刑事毁壞、串謀煽惑他人縱火及串謀煽惑他人犯公眾妨擾3罪則存檔法庭。

煽惑刑毁等3罪存檔法庭

控方案情指出，被告於2019年7月2日建立「實用工程知識分享頻道」，是擁有人及管理員，頻道另有3名管理員。被告在警誡下承認開設頻道，但稱「我都係轉載其他人內容」、「只是工程技術交流」，並自願提供密碼，予警方解鎖其iPhone及SONY手機，顯示機主是該頻道管理員。警方另在他的桌上電腦，找到4張圖片及一段影片，與頻道內的4則帖文相同。

頻道在案發其間共發布2064條信息，圖文並茂提供製作或使用武器襲警等指引，包括將螺絲帽安裝在爬山杖上製作「打狗棍」；設置魚絲作「絆狗索」，絆倒經過的警察；用沙塞住水炮車出入風位，令車內的警員感到侷促；挪移坑渠蓋轉為紙皮，設置「地魔法」令警員跌下坑渠；提供格鬥攻略，分析人體最脆弱的位置攻擊等。

【案件編號：DCCC 1105/20】

（反修例風暴）