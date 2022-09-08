港聞

港聞二

Tg分享製武器襲警 工程師認兩罪候判

【明報專訊】28歲工程師涉透過Telegram「實用工程知識分享頻道」，發帖指導他人自製「打狗棍」、「絆狗索」等武器襲警，及製作氫氣炸彈、炸藥引線等。他昨於區域法院承認各一項串謀非法煽惑他人意圖使他人身體受嚴重傷害罪，及串謀非法煽惑他人製造爆炸品罪。辯方求情指出，被告僅轉發他人帖文，部分純粹分享資料，沒有指明他人在特定日子跟從；被告亦沒考慮帖文可能煽惑他人犯案，僅受社會氣氛影響抒發情緒。案件押後9月26日判刑。

求情稱僅轉發帖文 受社會氣氛影響

報稱從事冷氣工程的許智傑（28歲）承認於2019年7月2日至2020年5月28日，與其他身分不詳的人，串謀非法煽惑其他Telegram使用者意圖使他人身體受嚴重傷害，及串謀煽惑他人製造爆炸品；串謀煽惑他人刑事毁壞、串謀煽惑他人縱火及串謀煽惑他人犯公眾妨擾3罪則存檔法庭。

煽惑刑毁等3罪存檔法庭

控方案情指出，被告於2019年7月2日建立「實用工程知識分享頻道」，是擁有人及管理員，頻道另有3名管理員。被告在警誡下承認開設頻道，但稱「我都係轉載其他人內容」、「只是工程技術交流」，並自願提供密碼，予警方解鎖其iPhone及SONY手機，顯示機主是該頻道管理員。警方另在他的桌上電腦，找到4張圖片及一段影片，與頻道內的4則帖文相同。

頻道在案發其間共發布2064條信息，圖文並茂提供製作或使用武器襲警等指引，包括將螺絲帽安裝在爬山杖上製作「打狗棍」；設置魚絲作「絆狗索」，絆倒經過的警察；用沙塞住水炮車出入風位，令車內的警員感到侷促；挪移坑渠蓋轉為紙皮，設置「地魔法」令警員跌下坑渠；提供格鬥攻略，分析人體最脆弱的位置攻擊等。

【案件編號：DCCC 1105/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕區域法院 煽惑他人有意圖而導致有人身體受嚴重傷害罪 反修例事件

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