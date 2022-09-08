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港聞二

「圍魏救趙」尖沙嘴衝突 5人暴動囚37至48月

【明報專訊】2019 年11月警方圍堵理工大學，示威者發起「圍魏救趙」行動引起衝突，多人被捕，其中在尖沙嘴被捕的5人暴動罪成，昨在區域法院判刑。法官稱，示威者聯群結黨，且現場有不少汽油彈，顯然有預謀及有備而來，更企圖影響及妨礙警方執法，以營救理大內的示威者，屬加刑因素。當時若非警員及時阻止，暴動會愈演愈烈，終判5人監禁37至48個月。

審訊後罪成的4人為侍應詹溢朗（案發時23歲，下同）、建築工人梁安生（24歲）、推銷員梁敬慈（44 歲）和文員梁安逸（20 歲），梁安生及梁安逸為兄弟；推銷員馮煒恩（25歲）於審訊首日認罪。

指3被告穿黑衣 手套染汽油證曾接觸燃彈

法官郭啟安判刑時稱，5人有良好背景，對判以長期監禁感無奈。案發時其中3名被告梁安生、梁安逸及馮煒恩被捕時身穿黑衣、戴上頭盔等，更被發現染有汽油的手套，可見3人曾協助製造或運輸汽油彈，比同案兩人「更激進、更前線」。雖沒有實質證據指出他們曾投擲汽油彈，但基於共同犯罪原則亦須付上罪責。

指同日暴動另案量刑39個月「過於寬大」

郭官另引述法官林偉權判處的同日暴動案，認為量刑起點為39個月屬「過於寬大」，而林官就被告的背景等作出4個月減刑，郭官擔心給予不同法官有不同扣減幅度的印象，故本案亦作出扣減。郭官終判梁安生及梁安逸監禁48個月；認罪的馮煒恩判囚37個月，餘下兩人則判囚41個月。

【案件編號：DCCC 94/21】

（反修例風暴）

相關字詞﹕區域法院 暴動罪 理大圍困事件 反修例事件

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