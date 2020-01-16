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辯稱警方7‧21無行動方「起義」 又指黑衣挑釁在先 再一白衣裁暴動 官指辯解莫衷一是

【明報專訊】2019年7．21元朗白衣人襲擊案，六旬漢涉與白衣人襲擊黑衣人，其後從內地返港時被捕。他昨日於區院裁定暴動罪成，另一項串謀有意圖而傷人不成立，但刑責較輕的串謀傷人罪成，案件押後至10月27日判刑，被告還押。法官表示，辯方一方面稱警方當日沒有出動維持治安，居於元朗的白衣人要「揭竿起義」，另一方面又稱黑衣人挑釁白衣人出手，認為辯方的說法「莫衷一是」。

官稱翻看片段確認被告曾打人

暫委法官王興偉裁定，根據控方證據，白衣人當晚於港鐵元朗站聚集，向黑衣人投擲物品，屬參與暴動。法官批評，被告程偉明（63歲）一方對於暴動的立場較模糊，辯方一方面形容白衣人「維權」，稱警方不處理黑衣人暴動，白衣人才「揭竿起義」；另一方面，辯方又稱白衣人遭挑釁所以出手「以暴制亂」。法官質疑上述說法欠缺理據，因多名白衣人跑入站內追打市民，黑衣人未有時間挑釁。

法官強調，無論白衣人為何聚集，本港社會法制不容許他們以此為由，舉行武裝集結，而從裝備可見，白衣人已預期發生武裝衝突。法官認為，白衣人及黑衣人起初互擲物件，黑衣人叫喊「黑社會」等字眼，無疑令到事件惡化，成為後期襲擊事件的導火線，但與白衣人是否暴動無關。法官翻看呈堂片段，比對片中人的外貌及衣著，確認被告曾徒手及以藤條打人，裁定暴動罪成。

指被告早期沒持武 裁意圖傷人罪脫

針對串謀有意圖而傷人罪，法官表示控罪重點在於白衣人達成協議，要使黑衣人身體受傷。根據證供，大部分白衣人持武器驅趕黑衣人，反映有協議使用暴力。不過，法官對於白衣人是否協議令人身體嚴重受傷有保留，因他們為了阻止黑衣人踏入元朗，想以武力震懾對方，施行「小懲大誡」已能達成目的，行為有別於黑社會尋仇。法官考慮大部分白衣人手持武器，被告早期沒有武器在手，後來使用藤條施襲，而案中證人的傷勢不屬非常嚴重，裁定被告串謀有意圖而傷人罪名不成立，但串謀傷人罪成。

控方指被告12案底 部分涉暴力黑社會

控方透露，被告有12項案底，部分控罪與暴力及黑社會相關。7．21元朗襲擊事件中，警方一共拘捕66人，其中7人包括黃英傑、林觀良、林啟明、鄧懷琛、吳偉南、鄧英斌及蔡立基被定罪，分別判囚3年半至7年。

【案件編號：DCCC 5/22】

明報記者

（反修例風暴）

相關字詞﹕區域法院 串謀傷人罪 暴動罪 721白衣人襲擊 反修例事件

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