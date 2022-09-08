被問憂誤報虐兒否 孫玉菡：有懷疑報咗先

政府擬立法強制社福界、教育界及醫療界專業人士舉報虐待或疏忽照顧兒童，建議舉報規定設三級制，第一級為兒童受嚴重傷害或有迫切危機，須強制向警方或社署舉報，第二及三級為「鼓勵舉報」或「轉介」。

孫玉菡昨日在港台《千禧年代》表示，立法原意為保護兒童，目的是及早識別和介入，若上述人士懷疑兒童受虐，「唔好諗喇，第一時間報咗先」，打電話或填寫書面資料已盡法律責任；料明年上半年向立法會提交草案，並力求今年底於網上提供培訓資料。

被問會否擔心導致誤報及令學校與家長關係轉差，孫玉菡表示，預期法例實施後呈報個案一定會增加，「無人話你報，一定是（證實虐兒）個案」，目的是編織更大保護網，相關人士如覺得懷疑便可舉報，由當局跟進，「不需要話是誤報」。

狄志遠憂三級制含糊 倡改兩級便前線

社福界立法會議員狄志遠在同一節目表示，希望政府今年底向立法會提交修例草案。他認為三級制有含糊之處，建議改為兩級制，第一級是必須舉報，第二級是須轉介，認為做法較簡單，前線員工較容易管理。

狄志遠表示，業界擔心若機構的指引或督導未能配合舉報或拖延，最終令前線員工須負法律責任，關注機構到底有否刑事責任。他關注機構會否有更清楚指引，令員工不會因為內部行政或程序而未能發揮舉報角色。