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港聞二

涉逼子自瀆 時任警稱家無鹹碟「惜個仔多過自己」

【明報專訊】一名時任警員涉於2016至2018年於家中在兒子面前播放色情片自瀆，並一度以藤條及疑用刀威嚇兒子一同自瀆，他否認向兒童作出猥褻行為及虐兒的交替控罪等共10罪，案件昨在高院續審。辯方播放被告向警方錄取的會面紀錄，他否認所有指控，重申從未在住所自瀆，沒觸碰兒子下體，稱「我唔知點解無喇喇砌咁嘅指控、咁嚴重嘅罪行」。

控方案情完結，被告FSL（現47歲）不自辯，但播放錄影會面。片段中，被告交代自己擔任警員至2019年，一家三口當時居於美樂花園公務員宿舍一個單位，直至2019年搬走。對於被指向事主X展露陽具自瀆，被告表示「我真係乜都冇做過」，稱可以問學校、街坊，「我惜個仔多過錫自己」，自言每天在家中煮飯及教X做功課。

稱曾告知校方子患隱藏性陰莖 着警查

被告續指，X因患隱藏性陰莖，有時感不適會把手伸入褲襠，重申「我冇竇過佢」，且一看到X把手伸入褲襠時會責罵他。被告更稱，他曾向學校的校長及教師交代被告情况，以免被同學誤會，着警方翻查醫院紀錄或向學校查詢。

2019年離婚後子拒見 3年未晤

被告稱，妻子返了另一間教會後「態度180度轉變」，2019年時婚姻破裂，X其後由前妻撫養。被告稱，他自2019年3月後無見過兒子，他曾聯絡社署了解，但前妻及X拒絕見面，而他「唔想逼個仔嚟見我」。

被告否認以藤條及刀威嚇兒子自瀆、或在家中自瀆及播色情片段，「喺屋企搵到一隻鹹碟，我乜都得」。被告又指，從未直播與妻子行房，家中的閉路電視鏡頭是用來嚇X，着他做功課。被告又稱，他2018年12月曾帶X到澳門，是因自己腦部輕微中風，故到澳門針炙，其後父子在巴黎人酒店大堂休息，翌日搭船回港。控方開案陳辭曾指，被告2018年12月帶X到澳門酒店留宿，並在房內播放色情片段。案件押後明（9日）續。

【案件編號：HCCC 251/21】

相關字詞﹕高等法院 殘暴對待兒童 煽惑年齡16歲以下的兒童作出嚴重猥褻行為 向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為 警員

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