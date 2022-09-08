稱基金經律師行收5000萬「捐款」 龔仁心：很正常

【明報專訊】龔如心胞弟、時任華懋慈善基金主席龔仁心，涉於2009年游說商人陳書春與內地女商人合作投資，實將陳的5000萬元用作與陳振聰打官司爭產。陳入稟指控龔仁心及基金等詐騙並索償，案件昨在高院續審。龔仁心昨就案件首度出庭作供，稱自己知悉宋姓女商人於兩年間，數次透過她的公司付錢予律師行，律師行再將款項給基金，總共涉及1億元。原告方質疑無業的宋根本難以負擔龐大金錢，龔答稱他不知道。
原告為陳書春及卓基工程有限公司；被告分別為龔仁心、華懋慈善基金有限公司及黃乾亨黃英豪律師事務所。
認爭產重要 自言負責籌錢打官司
龔仁心庭上作供時同意，基金於2009年和陳振聰興訟爭奪龔如心的千億遺產。他認同爭產官司對龔家非常重要，而他負責籌錢打官司。龔供稱，基金曾從黃乾亨黃英豪律師事務所收取5000萬元，他指基金只接受捐款，不涉及投資。
稱與原告友好 知「捐錢」沒再查證
原告方問龔，基金透過律師行取得所謂捐款是否正常，龔有否發現這並不尋常？龔反問「我為什麼覺得有奇怪？」，稱上述情况「很正常」。龔續稱，當時和陳書春是好朋友，他知悉陳會捐錢予基金，故沒再向律師行查證。原告方隨即指出，龔仁心早前在證人陳述書等不曾提出這說法。龔說他從沒要求陳捐款，亦沒問對方為何捐錢，強調慈善基金向來接受捐款。
原為本案次被告的雄福有限公司由宋姓女商人持有，龔稱其友人宋自畢業後就閒在家裏，沒有工作，她在中港澳均無投資，宋2009年打算聘請律師處理投資文件，龔向宋推薦黃乾亨黃英豪律師事務所。
原告方引述數張金額介乎700萬至1500萬元的支票，以及宋簽署確認哪些屬於無條件捐款的字條，龔承認宋透過雄福付錢予律師行，再轉帳予基金。案件今續。