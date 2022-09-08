稱基金經律師行收5000萬「捐款」 龔仁心：很正常

原告為陳書春及卓基工程有限公司；被告分別為龔仁心、華懋慈善基金有限公司及黃乾亨黃英豪律師事務所。

認爭產重要 自言負責籌錢打官司

龔仁心庭上作供時同意，基金於2009年和陳振聰興訟爭奪龔如心的千億遺產。他認同爭產官司對龔家非常重要，而他負責籌錢打官司。龔供稱，基金曾從黃乾亨黃英豪律師事務所收取5000萬元，他指基金只接受捐款，不涉及投資。

稱與原告友好 知「捐錢」沒再查證

原告方問龔，基金透過律師行取得所謂捐款是否正常，龔有否發現這並不尋常？龔反問「我為什麼覺得有奇怪？」，稱上述情况「很正常」。龔續稱，當時和陳書春是好朋友，他知悉陳會捐錢予基金，故沒再向律師行查證。原告方隨即指出，龔仁心早前在證人陳述書等不曾提出這說法。龔說他從沒要求陳捐款，亦沒問對方為何捐錢，強調慈善基金向來接受捐款。

原為本案次被告的雄福有限公司由宋姓女商人持有，龔稱其友人宋自畢業後就閒在家裏，沒有工作，她在中港澳均無投資，宋2009年打算聘請律師處理投資文件，龔向宋推薦黃乾亨黃英豪律師事務所。

原告方引述數張金額介乎700萬至1500萬元的支票，以及宋簽署確認哪些屬於無條件捐款的字條，龔承認宋透過雄福付錢予律師行，再轉帳予基金。案件今續。

【案件編號：HCA 832/14】