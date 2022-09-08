患病照顧疫下同受困 官盼探院安排改善

官：病重者望有尊嚴生活 臨終可回家

黃崇厚昨日判刑後稱，重病患者期望臨終時可留在家中，照顧者面對的困難及情緒可以理解。他指本案被告郭偉賢因疫情未能探妻，雖理解醫療機構須採取社交距離措施，但這些措施或對臨終人士照顧者帶來困難。黃官相信，政府及醫管局會改善措施，為這類人士提供協助或彈性處理；同時指出本案正好提醒，法例上是否應有條文考慮臨終病人陷入絕望時的意願，但此議題需政策制定者、不同專家及社會詳細討論，並留待政府跟進。

社區服務因疫停 學者：照顧者全日被困

從事長者和照顧者研究的理大康復治療科學講座教授及系主任曾永康，早前接受勞福局委託，分析長者和殘疾人照顧者的服務需要，並於今年6月公布研究報告。曾永康昨日向本報表示，普遍接觸到的照顧者是基層人士，他們教育程度不高，面對親人患病均感無助；而他們面對最大問題是不知政府有何支援服務，亦不知其情况需專業人士介入。

曾永康又稱，疫情令不少社區服務暫停，對照顧者影響不小，「未有疫情時，病人都可每日去康復中心，但疫情真是24小時困着（照顧者）」。

彭鴻昌稱禁訪影響心理不利紓緩治療

關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌形容本案是悲劇。他關注，政府2020年推出的「香港癌症策略」提出的紓緩治療方向，是否有助緩解末期癌症病人痛苦；又指6月公布的照顧者報告尚無執行細節，期望政府落實更多政策，為照顧者提供更多支援。彭又認為疫情期間禁絕探訪，對家屬及病人產生很大心理影響，或不利病人接受紓緩治療。

明報記者 鍾藹昕