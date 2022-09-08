殺癌妻漢判感化 官：被告亦受害 指愛妻毫無疑問 提出法例「是否應考慮臨終者意願」

被告郭偉賢（現年58歲）原被控一項謀殺罪，指他2020年1月30日在鴨脷洲利民道百良大廈一單位謀殺妻子陳秀雲（54歲），他早前改認誤殺罪獲接納。法官黃崇厚引述辯方大律師張耀良求情稱，被告與妻關係和諧，妻子性格內向，被告遂花更多時間陪伴；另因妻子不喜歡小孩，被告放棄做爸爸的念頭；被告得悉妻子患癌後，更辭去工作與妻抗癌，惟她情况惡化，被告精神狀况亦轉差，更自責未有及早發現妻子患癌。

官稱求情信感人 提疫下無法探病添苦

黃官又引述被告所寫的求情信，形容內容感人，記述兩人首次約會相愛過程，以及本案起因等，顯示被告對妻子的關愛，稱兩夫妻結婚30年，互相依賴。被告提及目睹妻子抗癌時飽受痛苦，感到自責，且新冠疫情下無法到醫院探訪，令他痛苦加劇。

黃官續稱，被告妻子於事發前一個月，已沒有可行治療方案，被告亦患上嚴重抑鬱症；看到妻子承受劇痛，服用高劑量嗎啡亦無效，被告極度哀傷，情緒達臨界點才犯案。黃官形容本案屬悲劇，被告亦是受害者，毫無疑問被告深愛妻子，且深信妻子已解除痛苦。黃官同時重申，被告以非法手段奪去妻子性命，重申司法制度需保障人命，被告亦非一時衝動犯案。

患嚴重抑鬱削罪責 從寬助重投社會

黃官考慮整體案情稱，被告事發時神智失常、患嚴重抑鬱，很大程度削弱被告的責任；又指被告應及早求助，惟他本人亦難以察覺其精神健康出現問題。黃官稱，被告現時情緒平靜，感化報告未有建議他接受精神治療，但建議可判處感化。黃官認為，考慮到被告的福祉及社會利益，被告未有對社會構成危害，且他還押近兩年半，認為可寬宏處理，以助被告盡早重投社會，終判處一年感化令。

末期癌劇痛無藥可醫 亡妻冀安樂死合法

根據案情，2018年10月被告的妻子確診末期肺癌，癌細胞已擴散身體不同部位，經常喊痛，難以寢食，服用雙倍劑量藥物亦無減痛楚。2020年1月中旬，院方告知其妻無藥可醫，她同月28日因劇痛入院，曾表示無人替她換尿布，希望出院；她又向小姑表示希望香港有安樂死。醫生向被告明言，其妻將於數天內離世，被告遂接她回家，並買了一包炭。

同月29日晚，妻子服藥後仍感痛楚，無法入睡，被告稱可送她最後一程，妻子數次點頭。他為妻子按摩使其入睡，把燒着的炭放入房，親吻妻子額頭後封好門隙，並播放佛教音樂祈求她無痛離去。被告翌日凌晨確認妻子離世後，告知家人及報案自首。

【案件編號：HCCC88/21】