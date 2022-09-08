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辯方引傅華伶舊文「煽動刊物罪刻意製造寒蟬」 控方指過時

【明報專訊】辯方結案陳辭時引用2005年出版的《國家安全與基本自由：審視香港基本法第23條》當中由港大法律學院院長傅華伶撰寫的章節，批評發布煽動刊物罪是「鎮壓式（repressive）」法例，因控方毋須證明發布者有意煽動他人，被告反而須自證清白，變相「保障政府的名聲多於處罰煽動者」。不過，法官郭偉健昨於判辭指出，控方應有責任舉證發布者有意圖，達至刊物的煽動效果。

本案控辯雙方曾爭議，控方需否證明發布者本身帶有煽動意圖，而非僅僅發布有煽動性的刊物，控方力陳只要發布者知悉刊物具煽動性，即使個人不同意刊物內容亦足以定罪。郭官認為舉證責任在於控方，但本案已有足夠證據顯示，各人協同參與發布煽動刊物，各自具有煽動意圖。

辯方早前引述的文章，出自港大2005年輯錄傅華伶等多名法律學者，分析23條立法的書籍，其中傅撰寫的〈煽動罪在香港的過去和未來（past and future offences of sedition in Hong Kong）〉章節，評論政府原擬將煽動罪，經23條立法改為煽動叛亂罪，並闡述煽動罪在香港的演變。

書中提及1952年《大公報》案，時任社長費彝民等人因轉發《人民日報》短評，指摘香港政府「屠殺」巿民，被控發布煽動刊物，上訴庭根據一宗1940年的英國案例Wallace-Johnson v The King，裁定控方毋須證明被告在發布刊物時具煽動意圖，維持罪成裁決。

控方毋須證明被告具意圖

傅文：舉證責任落入辯方

傅華伶在書中分析，這使舉證責任落入辯方，控方毋須證明被告具煽動意圖刊印，只須證明刊物有煽動成分；辯方反要提出合理辯解自證清白，令「鹵莾、大意，甚至愚蠢的發布者」易墮法網。該章節批評發布及管有煽動刊物罪，刻意帶來寒蟬效應，旨在消滅鼓勵政治討論的學術環境。不過控方曾在本案陳辭時反駁指該資料過時，不貼合本港特殊背景。

（港區國安法）

相關字詞﹕區域法院 羊村繪本案 傅華伶 發布煽動刊物 港區國安法

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