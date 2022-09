辯方引傅華伶舊文「煽動刊物罪刻意製造寒蟬」 控方指過時

本案控辯雙方曾爭議,控方需否證明發布者本身帶有煽動意圖,而非僅僅發布有煽動性的刊物,控方力陳只要發布者知悉刊物具煽動性,即使個人不同意刊物內容亦足以定罪。郭官認為舉證責任在於控方,但本案已有足夠證據顯示,各人協同參與發布煽動刊物,各自具有煽動意圖。

辯方早前引述的文章,出自港大2005年輯錄傅華伶等多名法律學者,分析23條立法的書籍,其中傅撰寫的〈煽動罪在香港的過去和未來(past and future offences of sedition in Hong Kong)〉章節,評論政府原擬將煽動罪,經23條立法改為煽動叛亂罪,並闡述煽動罪在香港的演變。

書中提及1952年《大公報》案,時任社長費彝民等人因轉發《人民日報》短評,指摘香港政府「屠殺」巿民,被控發布煽動刊物,上訴庭根據一宗1940年的英國案例Wallace-Johnson v The King,裁定控方毋須證明被告在發布刊物時具煽動意圖,維持罪成裁決。

控方毋須證明被告具意圖

傅文:舉證責任落入辯方

傅華伶在書中分析,這使舉證責任落入辯方,控方毋須證明被告具煽動意圖刊印,只須證明刊物有煽動成分;辯方反要提出合理辯解自證清白,令「鹵莾、大意,甚至愚蠢的發布者」易墮法網。該章節批評發布及管有煽動刊物罪,刻意帶來寒蟬效應,旨在消滅鼓勵政治討論的學術環境。不過控方曾在本案陳辭時反駁指該資料過時,不貼合本港特殊背景。

(港區國安法)