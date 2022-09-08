認為判辭過分解讀3繪本 法律學者：市民會信凡諷刺政府皆違法

法官郭偉健在裁決中不接納煽暴是唯一煽動意圖。戴大為稱有違國際認可的《約翰內斯堡原則》，即必須在可能引起暴力下才可限制言論自由。

至於裁決引述另一套在聯合國通過的《錫拉庫扎原則》（Siracusa Principles），指出維護國家主權、領土完整及免受武力攻擊，是正當國家利益。不過戴大為表示，原則中同樣提到不能以國家安全為藉口，控制本地或規模較小的威脅，亦不能用以打壓國內異己，形容反映香港已「脫離（hive off）」國際人權標準。

戴稱難以想像3本兒童繪本如何威脅政府，若僅嘲諷施政的繪本亦觸礁，巿民會相信任何諷刺政府的言論皆違法，令社會失去批評政府空間。

李立峯：理解「憎恨」字義非問題

難在判斷何種情况違法

對於裁決重申控罪中引起對政府的憎恨、藐視等字眼意思絕不空泛，李立峯表示，問題不是巿民能否理解憎恨、不滿的字面意思，而是巿民難以判斷什麼情况下會違法，例如指出政府施政失當本身不違法，但此舉亦可能引起巿民不滿，「咁喺咩情况下先有事（違法）呢，咩叫意圖引發不滿而有事呢？」惟暫不見裁決能消除這些疑慮。

至於煽動罪對傳媒影響，李立峯認為現時大部分傳媒已懂處理風險，盡量平衡不同觀點，但時事評論員可能有較大顧慮，難以判斷評論與煽動的界線，或令社會失去批判聲音。

（港區國安法）