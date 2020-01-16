港聞

港聞一

羊村案5被告罪成 官指播謠猛於煽暴 稱現時政治形勢須維護國安 煽動刊物罪限制言論屬必要

【明報專訊】香港言語治療師總工會5人因出版《羊村十二勇士》等繪本，被控串謀發布煽動刊物，昨日於區域法院被判罪成。國安法指定法官於判辭中指出，推翻政府不止可用暴力，散播謠言「是比直接煽暴更有效的武器」，指繪本具煽動意圖，「非單源自文宇，而是文字在兒童腦海中的效果」。對於辯方質疑控罪不合憲，判辭形容現時政治形勢表面平靜但內裏反覆，有必要維護國安，裁定控罪合憲，發布煽動刊物罪限制言論及出版自由的權利「實屬必要」。案件押後本周六（10日）求情及判刑，各被告繼續還押。

被告依次為工會時任主席黎雯齡、副主席楊逸意、秘書伍巧怡、司庫陳源森及委員方梓皓。5人去年7月22日被捕，還押12至13個月。被告聞判冷靜，散庭時向旁聽席揮手，有旁聽者揮手回應，並稱「加油」。

國安法指定法官郭偉健在判辭中回應辯方控罪不合憲的爭議，指出香港在2019年經歷長久社會動亂，逾萬人參與暴動，宣揚港獨及自決，顯示他們不認可中央對特區的主權。雖然社會已平靜，但暴亂者只是走向地下，形容政治形勢「表面上平靜，但內裏反覆無常」，有必要維護國安，防止暴亂再次發生，以維持憲制秩序及保障巿民的福祉。故裁定控罪合憲，發布煽動刊物罪限制言論及出版自由的權利「實屬必要」。

辯方爭議「引起憎恨」空泛

官稱字眼意思顯而易見

《刑事罪行條例》列明的「煽動意圖」，包括引起對政府的憎恨、藐視等，煽動他人使用暴力或不依循合法指示等。辯方亦曾爭議「引起憎恨、藐視、惡感、不滿」的意思空泛，巿民難以理解。

郭官稱字眼的意思顯而易見，是一般人日常經歷的感受，足以讓法庭透過客觀事實，判斷犯案者有何主觀情緒，或會引起他人什麼感受；加上定罪要素是犯案者的「主觀意圖」，他必然知道發布刊物有何意圖，若某人僅指出政府施政失當，「他根本毋須擔心」會誤墮法網。

另外，辯方爭議煽動意圖應限於煽動暴力或社會動亂，並引用在1996年通過的立法局草案，修訂《刑事罪行條例》第10（1）條，加入「意圖導致暴力或製造擾亂公安或公眾騷亂」的條文，將煽動罪限於煽動暴力，惟草案通過後一直沒有生效。辯方冀法庭作「補救詮釋」，若被告無意煽暴，應判無罪。

反駁辯方指煽動限於暴力：

散播謠言比直接煽暴更有效

郭官反駁，當時沒有實施修訂草案，是因為現行法例已有煽動暴力的元素，毋須另外增訂。郭官認為煽動罪的立法原意，是限制破壞政治社會秩序的行為，惟在現今社會，不止暴力能推翻政府，散播謠言、仇恨和假消息，「甚至是比直接煽暴更有效的武器」。加上國安法亦訂明，可以在沒有使用暴力下分裂國家，煽動罪作為分裂國家罪的「前奏」，不應限於煽動暴力，否則違反國安法的原意，故不同意辯方的詮釋。

至於3本繪本的內容是否具煽動性，郭官認為繪本閱讀對象包括4至7歲的兒童，而最大問題在繪本結尾表明故事為真實事件，善良的羊群代表兒童讀者，傷害羊群的邪惡灰狼則是中央政府及特區政府。郭官分析繪本內容，認為出版者明顯拒絕接受香港回歸後的憲法秩序（見右表），裁定3本繪本具煽動意圖。

指繪本煽動意圖不止源自文字

「而是文字在兒童腦中效果」

辯方曾力陳，繪本結尾設開放問題供兒童回答，例如有人會回應與狼搏鬥，有人會選擇躲起來。郭官指說法虛偽，認為故事以特定方式引導讀者思維，讀者只是被引導之下，回答所謂的開放答案。當中危險之處在於兒童以為心裏有某種想法，而不知道想法被人灌輸，因此3本繪本的煽動意圖「並非單單源自文宇，而是這些文字在兒童腦海中所產生的效果」。

5人否認控罪受審，是1997年後首宗串謀發布煽物刊物罪的審訊。

【案件編號：DCCC 854/21】

明報記者

（港區國安法）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕區域法院 串謀刊印發布分發展示或複製煽動刊物罪 香港言語治療師總工會 羊村繪本案 港區國安法

上 / 下一篇新聞

認為判辭過分解讀3繪本 法律學者：市民會信凡諷刺政府皆違法
認為判辭過分解讀3繪本 法律學者：市民會信凡諷刺政府皆違法
辯方引傅華伶舊文「煽動刊物罪刻意製造寒蟬」 控方指過時
辯方引傅華伶舊文「煽動刊物罪刻意製造寒蟬」 控方指過時
初選案控方反對尹兆堅黃子悅早判刑 惟稱「法庭有酌情權」
初選案控方反對尹兆堅黃子悅早判刑 惟稱「法庭有酌情權」
殺癌妻漢判感化 官：被告亦受害 指愛妻毫無疑問 提出法例「是否應考慮臨終者意願」
殺癌妻漢判感化 官：被告亦受害 指愛妻毫無疑問 提出法例「是否應考慮臨終者意願」
患病照顧疫下同受困 官盼探院安排改善
患病照顧疫下同受困 官盼探院安排改善
稱基金經律師行收5000萬「捐款」 龔仁心：很正常
稱基金經律師行收5000萬「捐款」 龔仁心：很正常
涉逼子自瀆 時任警稱家無鹹碟「惜個仔多過自己」
涉逼子自瀆 時任警稱家無鹹碟「惜個仔多過自己」
被問憂誤報虐兒否 孫玉菡：有懷疑報咗先
被問憂誤報虐兒否 孫玉菡：有懷疑報咗先
辯稱警方7‧21無行動方「起義」 又指黑衣挑釁在先 再一白衣裁暴動 官指辯解莫衷一是
辯稱警方7‧21無行動方「起義」 又指黑衣挑釁在先 再一白衣裁暴動 官指辯解莫衷一是
「圍魏救趙」尖沙嘴衝突 5人暴動囚37至48月
「圍魏救趙」尖沙嘴衝突 5人暴動囚37至48月
Tg分享製武器襲警 工程師認兩罪候判
Tg分享製武器襲警 工程師認兩罪候判
生產力局研冷電漿3分鐘滅菌 延蔬果保質期
生產力局研冷電漿3分鐘滅菌 延蔬果保質期
深圳疫升 驛站名額下周減至1000 工聯：「關懷名額」近日只受理3類
深圳疫升 驛站名額下周減至1000 工聯：「關懷名額」近日只受理3類
袁國勇中招 上周曾赴專家會議 35人染疫涉21班 國際校小學部全校停面授
袁國勇中招 上周曾赴專家會議 35人染疫涉21班 國際校小學部全校停面授
何栢良：港治猴痘藥非很有效 歐美常用藥沒庫存
何栢良：港治猴痘藥非很有效 歐美常用藥沒庫存
陳朗昇涉阻差行為不檢被捕 警指拒出示身分證
陳朗昇涉阻差行為不檢被捕 警指拒出示身分證
進展遜原定計劃 物理治療免轉介料難今年通過
進展遜原定計劃 物理治療免轉介料難今年通過
女拔外牆遭淋油貼追債字條 警拘17歲少年
女拔外牆遭淋油貼追債字條 警拘17歲少年
大灣區GBA專題：灣區上巿企業 有望納入成分指數
大灣區GBA專題：灣區上巿企業 有望納入成分指數
大灣區GBA專題：中國下半年經濟 瑞銀：仍現下行壓力
大灣區GBA專題：中國下半年經濟 瑞銀：仍現下行壓力
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】之前形容「規模最大」 年報述記協「其中一個最重要記者工會」
【Emily】之前形容「規模最大」 年報述記協「其中一個最重要記者工會」
【Emily】挑戰髮禁 學生、校方今平機會閉門調解
【Emily】挑戰髮禁 學生、校方今平機會閉門調解
【Emily】「國之瑰寶」最後一期 10書畫故宮館展出一月
【Emily】「國之瑰寶」最後一期 10書畫故宮館展出一月
【Emily】愛女返港「驚喜」探監 「傑斯」哭5分鐘說不出話
【Emily】愛女返港「驚喜」探監 「傑斯」哭5分鐘說不出話
【Emily】領展東涌街市試廚餘回收 達標商戶有獎
【Emily】領展東涌街市試廚餘回收 達標商戶有獎
【Emily】立會趁暑假動工 解決天花漏水玻璃朦
【Emily】立會趁暑假動工 解決天花漏水玻璃朦