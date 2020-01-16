羊村案5被告罪成 官指播謠猛於煽暴 稱現時政治形勢須維護國安 煽動刊物罪限制言論屬必要

被告依次為工會時任主席黎雯齡、副主席楊逸意、秘書伍巧怡、司庫陳源森及委員方梓皓。5人去年7月22日被捕，還押12至13個月。被告聞判冷靜，散庭時向旁聽席揮手，有旁聽者揮手回應，並稱「加油」。

國安法指定法官郭偉健在判辭中回應辯方控罪不合憲的爭議，指出香港在2019年經歷長久社會動亂，逾萬人參與暴動，宣揚港獨及自決，顯示他們不認可中央對特區的主權。雖然社會已平靜，但暴亂者只是走向地下，形容政治形勢「表面上平靜，但內裏反覆無常」，有必要維護國安，防止暴亂再次發生，以維持憲制秩序及保障巿民的福祉。故裁定控罪合憲，發布煽動刊物罪限制言論及出版自由的權利「實屬必要」。

辯方爭議「引起憎恨」空泛

官稱字眼意思顯而易見

《刑事罪行條例》列明的「煽動意圖」，包括引起對政府的憎恨、藐視等，煽動他人使用暴力或不依循合法指示等。辯方亦曾爭議「引起憎恨、藐視、惡感、不滿」的意思空泛，巿民難以理解。

郭官稱字眼的意思顯而易見，是一般人日常經歷的感受，足以讓法庭透過客觀事實，判斷犯案者有何主觀情緒，或會引起他人什麼感受；加上定罪要素是犯案者的「主觀意圖」，他必然知道發布刊物有何意圖，若某人僅指出政府施政失當，「他根本毋須擔心」會誤墮法網。

另外，辯方爭議煽動意圖應限於煽動暴力或社會動亂，並引用在1996年通過的立法局草案，修訂《刑事罪行條例》第10（1）條，加入「意圖導致暴力或製造擾亂公安或公眾騷亂」的條文，將煽動罪限於煽動暴力，惟草案通過後一直沒有生效。辯方冀法庭作「補救詮釋」，若被告無意煽暴，應判無罪。

反駁辯方指煽動限於暴力：

散播謠言比直接煽暴更有效

郭官反駁，當時沒有實施修訂草案，是因為現行法例已有煽動暴力的元素，毋須另外增訂。郭官認為煽動罪的立法原意，是限制破壞政治社會秩序的行為，惟在現今社會，不止暴力能推翻政府，散播謠言、仇恨和假消息，「甚至是比直接煽暴更有效的武器」。加上國安法亦訂明，可以在沒有使用暴力下分裂國家，煽動罪作為分裂國家罪的「前奏」，不應限於煽動暴力，否則違反國安法的原意，故不同意辯方的詮釋。

至於3本繪本的內容是否具煽動性，郭官認為繪本閱讀對象包括4至7歲的兒童，而最大問題在繪本結尾表明故事為真實事件，善良的羊群代表兒童讀者，傷害羊群的邪惡灰狼則是中央政府及特區政府。郭官分析繪本內容，認為出版者明顯拒絕接受香港回歸後的憲法秩序（見右表），裁定3本繪本具煽動意圖。

指繪本煽動意圖不止源自文字

「而是文字在兒童腦中效果」

辯方曾力陳，繪本結尾設開放問題供兒童回答，例如有人會回應與狼搏鬥，有人會選擇躲起來。郭官指說法虛偽，認為故事以特定方式引導讀者思維，讀者只是被引導之下，回答所謂的開放答案。當中危險之處在於兒童以為心裏有某種想法，而不知道想法被人灌輸，因此3本繪本的煽動意圖「並非單單源自文宇，而是這些文字在兒童腦海中所產生的效果」。

5人否認控罪受審，是1997年後首宗串謀發布煽物刊物罪的審訊。

【案件編號：DCCC 854/21】

明報記者

（港區國安法）

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