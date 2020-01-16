大灣區GBA新聞：限價限奢 月餅轉吹國潮風 鮑翅絕迹廣繡入盒 低糖產品迎年輕客

明報記者 陳子凌

穗月餅不過500元 包裝最多3層

國家市場監督管理總局提出，要求月餅包裝層數少於3層，不應與其他產品混裝；此外又聯同國家發改委、工信部及商務部聯合發布《關於遏制「天價」月餅、促進行業健康發展的公告》，要求月餅包裝不得使用貴金屬和紅木材料，倡導不使用燕窩等名貴珍稀食材，重點監管銷售單價超過500元（人民幣，下同）的盒裝月餅。

限價限豪裝下，今年廣州市面多數盒裝月餅售價都不超過500元，禮盒包裝亦難見超過3層，超市銷售的月餅價格亦普遍介乎百多元至400多元。但也有些月餅打「擦邊球」，例如美心及元朗榮華的七星伴月禮盒裝售價498元，剛好在重點監管價格之下。而為響應環保，大部分月餅禮盒都不再贈送塑膠刀叉。

包裝方面，超市銷售的月餅主要以紙質、鐵盒為主，以廣州酒家鎏金歲月禮盒裝為例，紙盒內分兩格，每格有6個獨立包裝的月餅，剛好形成3層包裝。廣州酒家有關負責人表示，今年包裝已根據國家新規精簡調整，嚴格控制在3層以內。

餅盒有文創有探月有月光寶盒

不再豪裝之下，今年月餅禮盒外觀更多是走國潮風，例如中國大酒店與廣州博物館合作，推出融入廣繡元素的「月光寶盒」；花園酒店的花好月圓中秋月餅禮盒，以廣東省博物館館藏文物廣繡花鳥大掛帳的圖案為設計原形。另外，廣州酒家的嶺南佳果月餅禮盒走年輕文創風格，另外兩款與中國航天聯名的「探月」系列月餅禮盒強調科技感，與傳統月餅風格截然不同。

新餡遍地 冬瓜麻糬草莓流心

過去用鮑參翅肚為餡料的月餅今年幾近絕迹，市場反而湧現新口味月餅。除雙黃白蓮蓉月餅、五仁火腿月餅等傳統口味，中山品牌咀香園今年與貴州六盤水刺梨聯合推出刺梨月餅；東莞有商家以老冬瓜刨絲炒製的餡料做成冬翅月餅，還有商家推出陳皮豆沙麻糬月餅、草莓流心月餅等，主打年輕人市場。另外，廣州酒家今年推出的「低GI（升糖指數）」月餅，是全國首款獲低脂認證的月餅；華廈大酒店的生輝月餅則選用低甜度海藻糖，美心的低糖月餅也擺放在專櫃當眼位置。

廣州一德路向為採購應節裝飾與食品的集中地，有店家表示，今年銷售的都是百多元至300多元的月餅，「太貴不讓賣」；對比去年，價格也沒明顯上升，款式亦以傳統蓮蓉餡為主，「今年確實少了用特別材料製的月餅，傳統口味始終有一定市場，最多就是低糖，大家都講健康嘛」。