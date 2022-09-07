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蘇錦樑弟騙款千萬加刑 判辭：用不義之財還債

【明報專訊】商經局前局長蘇錦樑的胞弟蘇錦威，在律師行任職文員期間擅以客戶物業做按揭借貸1000萬元，並冒簽代表業主聘用律師，再借貸1000萬元「數冚數」。蘇錦威與收取貸款的前同事被裁定洗黑錢等4罪成，律政司覆核蘇錦威刑期後，上月遭加刑至6年3個月，上訴庭昨日頒下判辭解釋稱，蘇錦威根本是「以不義之財償還同是欺騙獲取的貸款」，原審法官錯誤扣減刑期。

被告蘇錦威（44歲）被裁定兩項欺詐及一項使用虛假文書副本罪成，他與另一被告蘇潤餘（52歲）同被裁定一項洗黑錢罪成，分別判囚3年11個月和2年半。上訴庭接納律政司就蘇錦威兩項欺詐罪的刑期覆核，並駁回蘇潤餘不服定罪上訴。

上訴庭同意原審法官稱，蘇錦威令其客戶無辜捲入民事訴訟，濫用財務公司信任；他悉心策劃犯案，嚴重破壞社會對業界的信任和該律師行的名聲，屬違反誠信的加刑因素。

蘇行為良好 最快明年出獄

律政司指出，蘇錦威並非如原審法官所說，在事件驚動警方之前已主動還款。上訴庭認為，他以欺詐所得貸款，償還另一欺詐罪款項，是以不義之財償還同屬欺詐的貸款；衍生的民事訴訟訟費和利息仍未繳清，原審法官錯誤扣減10個月刑期。至於另一欺詐罪，則由蘇的胞姊償還大部分款項。

上訴庭指出，原審法官大幅偏離適當的量刑基準，就涉案金額，兩罪量刑基準應為7年半，因應區院刑期上限判囚7年。不過，蘇在獄中行為良好，現罕有被安排「外圍工作」，已被懲教推薦及申請受監管下獲釋，最早明年出獄。顧及到加刑難免令蘇焦慮、失望及不安，故酌情減刑9個月，總刑期為監禁6年3個月。

【案件編號：CAAR 7 、CACC 60/21】

相關字詞﹕上訴庭 刑期覆核 使用虛假文書副本 欺詐罪 律師信 蘇錦樑胞弟

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