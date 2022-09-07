科技園擬開發警用AR眼鏡 簽3年備忘5範疇合作 招海內外科企參與

被問西方制裁疑慮

科技園：業界反應踴躍

近年中美關係緊張，部分科企受制裁，被問與警隊合作會否擔心被西方制裁，科技園行政總裁黃克強稱很多科技公司踴躍與警隊合作，期望獲配對。惟他承認半導體、人工智能等敏感科技有「些少障礙」，相關公司正想辦法生存。

另擬開發警用地圖語音系統

警務處助理處長（資訊系統）關翠貞和黃克強昨在警察總部簽署合作備忘錄。為期3年的5個合作範疇除擴增實境外，另包括災難環境中無人機審視和製作立體模型協助搜救人員部署；研發警隊專用地圖，協助執勤時掌握情况和地形；研究自然語言處理系統，分析和整理市民報案語音，及早識別案件類型和堵截損失款項，提升案件處理效能，及提升警隊山野搜救工具定位技術，準確掌握失蹤者位置，並建議開發技術讓公眾參與搜救。

關翠貞認為，最大挑戰在於警隊有逾120個科技系統，新科技須同步不同系統，加上警員多，需時結合執勤經驗和意見，建立數碼警政文化。她稱，警方自2019年推動數碼警政，至今推出逾30款電子工具及平台，包括現時試行的「電子錄口供」，警員攜帶器材到方便市民的地方錄口供，並即場印製副本，不排除因應需要擴展與科技園合作範疇及增聘人手。黃克強稱，如果要在「一萬元資助」和「一萬張訂單」之間選擇，很多科企會選擇後者，證實研發技術有效，故期望是次合作可提供更多應用場景。

孫東感謝警隊對創科承擔

同場出席的創科局長孫東感謝警隊與科技園對本港創科發展的承擔和努力，期待更多政府部門與創科界合作，推動本港智慧城市發展。警務處長蕭澤頤表示，加強與創科業界聯繫，期望找到合適技術方案令初創公司產品落地，並提升警隊服務質素。科技園公司主席查毅超認為，是次合作警隊擔當先導者角色，成為部門典範，有助帶動各行業善用科技。