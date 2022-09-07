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銅鑼灣表行械劫案 警尋獲賊車氣槍

【明報專訊】銅鑼灣表行涉1300萬元的持械行劫案有新進展，繼警方日前拘捕6名疑犯並起回半數失表及23萬元現金後，昨再於荃灣檢獲涉案車輛及仿製槍械，警方指涉案槍械屬氣槍，功率尚待檢驗。另外，涉嫌進入表行犯案的4名男子已被起訴及提堂，案件押後至11月29日再訊，4人還押。

港島總區重案組第二隊總督察張嘉榮表示，昨晨接獲市民報案，稱發現有懷疑賊車停泊於城門水塘附近山路。警方到場後確認該輛黑色私家車為賊人案發時所使用的車輛，當時車匙仍插在匙膽。警方在車內發現涉案銀色氣槍，彈匣內有鋼珠，威力及功率有待軍械鑑證科檢驗後確認。除涉案氣槍外，警方另檢獲部分賊人犯案時身穿衣物、鐵鎚、表盒、表架，以及案發時套用的假車牌。警方稱該車並非失車，登記車主日前已被捕。

4疑犯被控搶劫 11月再訊

上周三（31日）銅鑼灣一間表行發生持械劫案，4名男賊人持疑似手槍、刀及鐵鎚劫去70隻名表，涉價值約1300萬元，其後乘接應車輛逃去。4人同被控一項搶劫罪，昨於東區裁判法院提堂，暫毋須答辯。裁判官應控方申請將案件押後至11月29日再訊，以待警方作進一步調查，包括翻閱相關閉路電視片段、校對指模、DNA化驗等。

4名被告依次為楊國杰（25歲）、陸彥丞（26歲）、周恩衍（35歲）及鄭英傑（20歲），均報稱無業。控罪指，4名被告於2022年8月31日，在灣仔駱克大廈地下A1舖「謝氏錶集」搶劫，劫去60隻勞力士手表及10隻愛彼表。

相關字詞﹕謝氏錶集 錶行 行劫 銅鑼灣

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