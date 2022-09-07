東華：積極考慮增學額 明愛：若減實習時數可考慮

院舍登記護士需求日增

明愛：改制助日後工作

明專普通科護理學高級文憑每個學年培訓50名登記護士（普通科）。該校健康科學院院長陳磊石表示，社區中心、院舍等對登記護士（普通科）的需求日益增加，若將臨牀實習時間計算在內，可安排學生於相關機構實習，相信有助學生畢業前做好準備，畢業後可以服務有關機構。

東華：料減醫院臨牀實習壓力

東華學院回覆表示，認為此舉務實可行，既可增加學生社區服務經驗，又能減低醫院臨牀實習壓力，讓登記護士按時畢業並具備足夠社區護理經驗，以紓緩社區護士不足。該院每年提供150個護理學高級文憑學額，要求學生完成1680小時臨牀實習，當中80小時需於社區及安老院實習。

東華接當局邀請增學額

東華學院表示，已接獲社署及勞福局邀請要求增加護士培訓學額，正全面檢視校舍規劃、師生比例及實習安排等情况，積極考慮邀請。

註冊護士（RN）及登記護士（EN）皆為病人提供護理服務，註冊護士可單獨處理靜脈輸入、處理危險藥物等工作，亦可做臨牀判斷；登記護士則須在註冊護士指導和督導下執行一般護理工作。

註冊護士培訓要求及時數更多，須修畢護管局認可為期至少3年的註冊前護理課程，登記護士則須完成至少兩年課程。以註冊護士（普通科）為例，教授時數最少1250小時，登記護士（普通科）教學及學習活動總時數不得少於780小時。