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登記護士擬准院舍實習 林正財料助增培訓名額

【明報專訊】社福界登記護士人手短缺，安老院長期難聘人手，政府與護士管理局正探討修改登記護士（普通科）培訓課程，容許在安老院等社福機構臨牀實習。據悉，護管局反應正面，本月內會討論安排，若通過，待相關部門配合便可實施。行會成員林正財卸任安老事務委員會主席前曾向護管局提出建議，他稱培訓最大樽頸在於醫院實習地方不足，料做法有助增加名額。香港護士協會稱，現時大部分登記護士在安老院等工作，倘改實習要求屬理所當然。安老業界則關注長遠如何挽留護士在社福界工作。

明報記者 陳柔雅 曾偉龍

醫務衛生局回覆，為紓緩社福界登記護士人手短缺，政府較早前與護管局商討，探討將部分登記護士（普通科）培訓課程的臨牀實習在社區機構包括社福機構內進行，及檢視臨牀實習時數。局方稱知悉護管局轄下教育委員會上月底討論有關事宜，詳情待詳細考慮及訂定。

林正財：醫院實習地方缺 培訓樽頸

據護管局指引，普通科登記護士學員須完成最少1600小時臨牀實習，包括800小時內科護理、700小時外科護理及100小時夜更職務，只可在供登記護士入讀的護理學校的醫院或主要提供急症服務、延續或康復護理的醫院實習。醫衛局數字顯示，過去5學年每年普通科登記護士課程學額介乎774至874個。

本身是基督教靈實協會行政總裁的行會成員林正財表示，曾向許多培訓機構了解，發現登記護士培訓名額最大樽頸在於醫院可供實習的地方不足，但現時大部分登記護士並非在公立醫院工作而是在安老院，期望藉容許部分臨牀實習可到院舍、長者日間護理中心等社福服務單位，增加培訓名額，同時讓護士在非醫療場景汲取經驗。

多登記護士任職安老院

護協：改實習要求理所當然

護管局成員梁淑琴表示，護管局對護士有評核，確保達標及有足夠實習時數才可申請牌照，若實現安排，學護會被派往院舍等不同工作環境實習，新安排下培訓內容不會有變，學護仍須完全掌握護士程序、工作和原則。

護協主席源志敏表示，大部分普通科登記護士畢業後在社福機構例如安老院工作，若修改臨牀實習要求並側重在社福機構實習，屬理所當然。他以安老院為例，不少長者體弱，須鼻胃管餵食、容易跌倒、用藥複雜等，期望將來制訂貼地及到位的實習內容與要求，要求登記護士全面掌握技巧。

政府提出修例提升安老院及殘疾院舍人手要求，包括規定高度照顧院舍每天日間最少一名護士當值8小時，粗略估算業界需增聘370名全職護士。林正財說現時護士不足，倘修例通過後安老院對護士需求再增加，須用「drastic（猛烈）」方法增加培訓名額，才能滿足需求。

陳志育：長遠需挽留護士人手

經營私營安老院的安老服務協會主席陳志育相信，修改實習要求對紓緩護士短缺有些幫助，但成效不會很顯著，僅「小修小補」，且近年不少護士移民。他關注培訓名額即使增加，長遠如何挽留護士在社福界工作，「公共醫療與社區長期護理都爭緊人」，亦須推動安老業晉升階梯及專業化。他說許多院舍請不到護士，疫情更突顯安老及護理人手嚴峻，促政府正視。

相關字詞﹕臨牀實習 護士管理局 社福機構 安老院 護士 登記護士

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