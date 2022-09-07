稱龔仁心沒要求付錢 索償商人：主動遞支票示「爽快」

原告為陳書春及卓基工程有限公司；被告分別為龔仁心、華懋慈善基金有限公司，以及黃乾亨黃英豪律師事務所。

投資備忘錄少資料 認無追問

陳書春昨日在龔仁心一方盤問下，同意投資時會考慮利潤、時間及風險等因素，並重視合作方背景；不過，投資備忘錄無列明上述資料，他也沒追問，他解釋前提是龔仁心聲稱宋姓內地女商人是其好友，龔答應陳與宋投資後，將給予陳更多在內地合作投資機會。

被指曾言退款 龔方：虛構

陳早前稱，龔仁心獲得陳的投資款項後，曾表示就交易取消退款，龔亦簽訂撤銷投資備忘錄；龔仁心一方昨指這屬虛構，陳庭上批評說法「胡扯」，重申他投資是因為「我相信龔醫生（龔仁心）」。龔一方續指，龔從無與陳外遊考察，陳不同意，並稱和龔仁心曾於2011年到上海考察尋求合作機會，當時買酒用膳的單據呈堂作證。

基金一方盤問時，陳稱不清楚所投資的公司名字，遂主動簽署沒有抬頭的5000萬元支票予龔，以示自己「做事乾脆」，有意跟龔深交，答允投資是「說到做到」。陳同意龔沒表明是華懋慈善基金主席，也認同接過支票的許業榮對投資計劃不知情。陳未有就涉案欺詐報警，他說因為律師無如此建議。案件今傳召龔仁心作供。

【案件編號：HCA 832/14】