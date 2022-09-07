李家超回應報道 「政府團結愉快」

逆向隔離研重點議題 稱需時

本港近日新冠個案徘徊在一萬宗，李家超表示，這威脅到高風險人士的生命，指95%死亡個案涉及60歲或以上，但長者接種率仍不理想；而上月至今約有20名兒童因確診變為重症或進入深切治療部，現時未打首針的12歲以下兒童仍有兩成，逾八成3歲以下兒童未打針。李說，任何疫苗都適合接種，「希望大家不要再猶疑，否則將會後悔莫及」。

被問到收緊防疫政策的程度有別於第五波、「防疫哲學」是否有變時，李家超稱，防疫政策按實際環境執行及決定，措施基於數據和香港情况，強調現時防疫政策有5個原則，包括控制確診數字；減重症、減死亡；保護高風險人士；以精準方法識別不同風險人士，並以不同手段處理；平衡風險與日常及經濟活動需要。

近日有外媒報道，李家超和盧寵茂對是否在11月放寬酒店檢疫意見不一，盧日前在網誌批評報道不實，李家超昨亦回應事件，稱政府內部每次討論政策都會討論利弊，決定後一致推行，強調政府的團隊精神「團結和愉快」。

（新冠疫情）