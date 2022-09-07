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李家超回應報道 「政府團結愉快」

【明報專訊】行政會議自7月中休會後昨復會，特首李家超出席行會前見記者，提到正與內地商討「逆向隔離」，港府已制訂重點議題，包括核酸檢測標準、送完成隔離者到內地的「閉環」方式、人手配備等，但指仍需時探討。被問到政府內部有否想法不一致，包括醫衛局長盧寵茂，李強調在防疫方面，「政府團隊是團結的」。

逆向隔離研重點議題 稱需時

本港近日新冠個案徘徊在一萬宗，李家超表示，這威脅到高風險人士的生命，指95%死亡個案涉及60歲或以上，但長者接種率仍不理想；而上月至今約有20名兒童因確診變為重症或進入深切治療部，現時未打首針的12歲以下兒童仍有兩成，逾八成3歲以下兒童未打針。李說，任何疫苗都適合接種，「希望大家不要再猶疑，否則將會後悔莫及」。

被問到收緊防疫政策的程度有別於第五波、「防疫哲學」是否有變時，李家超稱，防疫政策按實際環境執行及決定，措施基於數據和香港情况，強調現時防疫政策有5個原則，包括控制確診數字；減重症、減死亡；保護高風險人士；以精準方法識別不同風險人士，並以不同手段處理；平衡風險與日常及經濟活動需要。

近日有外媒報道，李家超和盧寵茂對是否在11月放寬酒店檢疫意見不一，盧日前在網誌批評報道不實，李家超昨亦回應事件，稱政府內部每次討論政策都會討論利弊，決定後一致推行，強調政府的團隊精神「團結和愉快」。

（新冠疫情）

相關字詞﹕行政會議 逆向隔離 盧寵茂 新冠疫情 李家超

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