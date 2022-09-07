疫苗通涵蓋5歲安排公布在即

【明報專訊】政府計劃下調疫苗通行證的涵蓋年齡至5歲，將於本周內公布措施細節。衛生防護中心總監徐樂堅昨日表示，中心前日（5日）收到14萬個電話查詢，形容難以應付。他指市民查詢除了涉及疫苗通行證「轉碼」事宜，亦有康復者關注新安排「會否影響大家」，並希望後補呈報個案。他明言，當局「唔會再處理」相關個案，籲市民不要糾結於呈報舊個案，「盡快接種疫苗就毋須擔心、毋須做打電話的工作」。徐又稱，明白市民有不同查詢，提醒致電熱線前可先上網查閱資訊。

「盡快接種就毋須打電話」

隨着新冠個案不斷上升，徐樂堅表示，衛生防護中心的熱線電話近日收到不少查詢，前日單日接獲14萬宗，過去一周平均每日亦有逾10萬宗電話查詢，相關熱線現已「用盡」，甚至有市民未能撥通。他形容情况不理想，中心現有約100名同事負責接聽，但即使增加人手亦難以應付10萬查詢。

問隔離問「轉碼」 稱林林總總

政府周內將進一步公布下調「疫苗通」最低適用年齡的安排，被問到近日是否較多市民就此查詢，徐樂堅稱問題「林林總總」，除了查詢上述議題，另有市民冀後補呈報個案，亦有人查詢領取檢疫令或隔離令、安心出行「轉碼」問題。

徐樂堅呼籲，市民可上網查閱資訊以減致電時間，當局將改善在網上發放的資訊，例如加入問答環節，協助公眾取得有用資訊。他在記者會上列出資料，稱政府有不同熱線提供疫情資訊（見表）。

談及後補呈報個案情况，徐指出，留意到有康復者關注其疫苗通會否受影響，希望致電熱線呈報舊個案，惟當局現已處理9月的陽性個案，着曾於8月、甚至早於三四月染疫的康復者「唔好再用這個方法後續呈報」，重申當局不會再處理相關個案。他提到，染疫者康復28日後已可接種下一劑疫苗，呼籲市民盡早打針，勿再「糾結」於呈報舊個案、減省致電熱線工夫。

（新冠疫情）