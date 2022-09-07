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學校單日1516宗 張竹君：不出奇 東區醫院7心臟醫生染疫 部分非緊急服務暫緩

【明報專訊】本港新冠疫情上周重回萬宗水平，持續在社區蔓延。當局昨日公布，東區醫院有7名心臟科醫生先後染疫，部門需暫緩部分非緊急服務，並作內部調配，聯網內其餘心臟科團隊會提供協助。另外，昨日公布1516宗學校陽性個案，為師生須每日快測以來單日個案新高，衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，考慮到社區疫情水平、回校師生數目，學校呈報約千宗個案「並不出奇」，重申師生每日快測能夠有效阻止陽性個案流入校園。

本港昨日新公布9373宗新冠個案，9187宗屬本地感染。醫管局公布，自本周日（4日）起，陸續發現東區醫院7名心臟科醫生染疫，他們並無一同出席院外社交聚會，但曾分別使用位於醫院心臟科導管中心的茶水間，院方將在該處採集環境樣本。

東區心臟科緊急服務維持

港島東聯網將協助

醫管局總行政經理李立業表示，該院心臟科醫生「幾常」在心臟科導管中心工作；連同染疫醫生，至今有12名心臟科醫生曾使用涉事茶水間，其餘5人檢測暫呈陰性。李補充，有關部門緊急服務維持正常，惟部分非緊急服務需暫緩，另會作內部調配，港島東聯網其餘心臟科團隊亦會提供所需協助。

學校疫情方面，當局公布767間學校呈報1516宗陽性個案，涉1304名學生及212名教職員。全港師生今年4月起須每日上學前快測，翻查紀錄，昨日公布個案是措施實施以來新高。

張竹君稱，至昨日有約69萬名學生、10萬名教職員需要回校，佔本港人口幾乎十分之一，認為比例上學校呈報約千宗個案「並不出奇」。她重申師生每日快測能有效阻止陽性個案流入校園，若某些班別出現數宗個案，中心將建議暫時停課。

另外，醫管局呈報多9宗死亡個案。其中一名已打兩針、本身長期臥牀、患羊癇症的27歲男子，被發現在家昏迷，送將軍澳醫院急症室急救後恢復脈搏及心跳，前日（5日）離世。李立業補充，根據資料，患者以往並無其他不適，各項資料都不足以判斷死因是否與新冠有關，暫評估其死因存疑。

社交距離措施續 不收緊

近日陽性個案在近萬宗水平徘徊，政府昨傍晚公布，將延續現行社交距離措施至本月21日，並指現階段無空間放寬社交距離措施，但考慮到社會及經濟活動需要，將不會收緊；同時強調會嚴格執行各項抗疫管控措施，例如強制檢測、「疫苗通行證」等。

多9人涉違隔離令 送竹篙灣

另外，警方昨在facebook表示，經過與衛生部門協調，再多9名新冠患者涉嫌違反《預防及控制疾病條例》第599A章，被押送到竹篙灣社區隔離設施。連同上周五（2日）的執法行動，累計13名確診者涉嫌違反在確診期間、以及疫苗通行證呈「紅碼」情况下，擅自離開指定隔離地點，或進入受《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》第599F章規管的處所。

警方稱絕不容忍違反相關規定者，希望透過執行「隔離令」，再次提醒市民遵守規定。

明報記者

（新冠疫情）

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