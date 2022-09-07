串謀開班換美容組織職位 公大高層情侶貪污罪成

求情稱所索利益無損學校

首被告黃偉寧（52歲）案發時為公大李嘉誠專業進修學院院長，次被告黎偉祈（50歲）為學院課程總監。兩人罪成後辯方求情稱，兩人品格良好，黃在其所屬的學術範疇貢獻良多，黎則從事教育界20多年，他們在案中所索利益無損都會大學。

法官在判辭表示，黃偉寧2017年7月向公大請辭，其後處於離職前休假，被禁止處理公大職務，將於2018年1月20日正式離任，故案發時仍是公大職員。然而，他知悉有機會獲美容專業公會有限公司聘用，條件是安排公大與該公司一同籌辦企業培訓課程，便告知女友、次被告黎偉祈一同籌辦。

官：以其學歷必知利益衝突

判辭續指出，籌辦過程中黃偉寧絕非「畀吓意見」，由撰寫建議書至制定預算等，可見他事務大小親力親為，為計劃主導者。法官認為，以其學歷及工作經驗，尤其身為公大管理層多年，黃必知一邊為該公司籌辦課程，一邊爭取符合對方開出的條件以獲取職位，明顯構成利益衝突，但他無向校方申報，反以公大院長、專家及次被告男友身分參與籌辦。公大2018年1月核准該課程，黃最終加入美容專業公會擔任總幹事，月薪約19萬元。

判辭又指出，黎偉祈作為黃的女友，言聽計從，在黃的計劃中亦不可或缺。法官認為，黎作為學院高級行政人員多年，必然意識到男友行為已構成利益衝突，惟她仍執行計劃，裁定二人罪成。

都會大學表示尊重法庭裁決，又指這次個別事件由大學內部發現，主動向廉政公署舉報，重申大學一直重視員工操守，絕不容忍違法行為。

【案件編號：DCCC 428/20】