串謀開班換美容組織職位 公大高層情侶貪污罪成

【明報專訊】香港都會大學（前身香港公開大學）李嘉誠專業進修學院一名前院長涉串謀前課程總監索取利益罪的案件，昨在區域法院裁決。暫委法官香淑嫻稱，被告在任院長一職時，為獲美容組織聘用，串謀其任職課程總監的女友籌辦課程，以其學歷及經驗，必然知悉構成利益衝突，且在過程擔當主導者，其女友亦盡量配合，裁定二人一項身為公職人員串謀索取利益罪成，還押至9月20日求情，其間索取背景報告。
求情稱所索利益無損學校
首被告黃偉寧（52歲）案發時為公大李嘉誠專業進修學院院長，次被告黎偉祈（50歲）為學院課程總監。兩人罪成後辯方求情稱，兩人品格良好，黃在其所屬的學術範疇貢獻良多，黎則從事教育界20多年，他們在案中所索利益無損都會大學。
法官在判辭表示，黃偉寧2017年7月向公大請辭，其後處於離職前休假，被禁止處理公大職務，將於2018年1月20日正式離任，故案發時仍是公大職員。然而，他知悉有機會獲美容專業公會有限公司聘用，條件是安排公大與該公司一同籌辦企業培訓課程，便告知女友、次被告黎偉祈一同籌辦。
官：以其學歷必知利益衝突
判辭續指出，籌辦過程中黃偉寧絕非「畀吓意見」，由撰寫建議書至制定預算等，可見他事務大小親力親為，為計劃主導者。法官認為，以其學歷及工作經驗，尤其身為公大管理層多年，黃必知一邊為該公司籌辦課程，一邊爭取符合對方開出的條件以獲取職位，明顯構成利益衝突，但他無向校方申報，反以公大院長、專家及次被告男友身分參與籌辦。公大2018年1月核准該課程，黃最終加入美容專業公會擔任總幹事，月薪約19萬元。
判辭又指出，黎偉祈作為黃的女友，言聽計從，在黃的計劃中亦不可或缺。法官認為，黎作為學院高級行政人員多年，必然意識到男友行為已構成利益衝突，惟她仍執行計劃，裁定二人罪成。
都會大學表示尊重法庭裁決，又指這次個別事件由大學內部發現，主動向廉政公署舉報，重申大學一直重視員工操守，絕不容忍違法行為。