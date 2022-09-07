港聞

港聞二

警涉偽造紀錄致兩案停查 兩控罪一獲撤

【明報專訊】一名警員2018至2019年處理店舖盜竊案及欺詐案時，疑聲稱事主拒落口供，案件無法追查。警方內部審核兩案，揭發有人涉偽造調查結果，涉事警員否認兩項「在公職中行為失當」罪，原定昨於沙田裁判法院開審，惟控方證人、梅姓警長被列為新冠密切接觸者，無法如期出庭作供，案件須重新排期。此外，控方不提證供起訴被告其中一項控罪，暫委裁判官曾宗堯下令撤銷該控罪。

離庭遇記者：影吖！影吖！

控罪書未有列明被告温志煒（49歲）的職業，兩項控罪均指被告是香港警務處警員。散庭後，温步出法院時一度行近等候拍照的記者，稱「影吖！影吖！使唔使除罩（畀）你影？」

警長證人檢疫 甫開庭再排期

控方甫開庭表示，將應辯方要求傳召本案第四名控方證人警長梅振強出庭，讓辯方盤問，惟其兒子確診新冠病毒，警長被列為密切接觸者，由於不肯定警長隨後會否確診，不知何時隔離完畢，控辯雙方均建議另訂審期，預計需時3天，曾官最終下令本案重新排期。

曾官閱畢文件後稱，似乎控方將不提證供起訴第二項「在公職中行為失當」，控方在庭上確認並即席向法庭申請，曾官遂下令撤銷該控罪，批准被告以原有條件保釋。

被告原被控兩項在公職中行為失當罪，首罪指稱被告2019年3月至5月間，無合理辯解或理由在擔任公職期間或在與擔任公職有關情况下，作出蓄意及可構成罪行的不當行為，即虛假地在一宗警察檔案調查報告及紀錄中表示，陳詩媚曾通知警方她不會就一宗店舖盜竊案向警方提供口供，而導致該案調查延誤，以及警方調查終止。

昨獲控方不提證供起訴的次控罪指稱，被告2018年12月與2019年5月間，虛假地在另一宗警察檔案調查報告及紀錄中表示，欺詐案事主郭麗英曾要求警方不要再聯絡她，導致該案調查延誤，以及警方調查終止。

【案件編號：STCC 3724/21】

相關字詞﹕沙田裁判法院 檢疫 在公職中行為失當罪 警員犯法

上 / 下一篇新聞

舉報虐兒擬分三級 社福界：不明智 按緩急輕重分級 狄志遠質疑兒童懷孕沒列「強制」
舉報虐兒擬分三級 社福界：不明智 按緩急輕重分級 狄志遠質疑兒童懷孕沒列「強制」
擬立法保障舉報人 禁僱主阻撓揭身分
擬立法保障舉報人 禁僱主阻撓揭身分
時任警逼子自瀆案 事主否認受人影響誣告
時任警逼子自瀆案 事主否認受人影響誣告
初選案控方：或有擬認罪者作供 官指審後判刑可只限需作供者 控方續稱宜一併判
初選案控方：或有擬認罪者作供 官指審後判刑可只限需作供者 控方續稱宜一併判
旁聽者涉煽動案 保安：被告稱拍過掌怕咩認
旁聽者涉煽動案 保安：被告稱拍過掌怕咩認
串謀開班換美容組織職位 公大高層情侶貪污罪成
串謀開班換美容組織職位 公大高層情侶貪污罪成
學校單日1516宗 張竹君：不出奇 東區醫院7心臟醫生染疫 部分非緊急服務暫緩
學校單日1516宗 張竹君：不出奇 東區醫院7心臟醫生染疫 部分非緊急服務暫緩
疫苗通涵蓋5歲安排公布在即
疫苗通涵蓋5歲安排公布在即
李家超回應報道 「政府團結愉快」
李家超回應報道 「政府團結愉快」
稱龔仁心沒要求付錢 索償商人：主動遞支票示「爽快」
稱龔仁心沒要求付錢 索償商人：主動遞支票示「爽快」
林卓廷控違立會特權法 獲准撤銷保釋12月再訊
林卓廷控違立會特權法 獲准撤銷保釋12月再訊
登記護士擬准院舍實習 林正財料助增培訓名額
登記護士擬准院舍實習 林正財料助增培訓名額
東華：積極考慮增學額 明愛：若減實習時數可考慮
東華：積極考慮增學額 明愛：若減實習時數可考慮
銅鑼灣表行械劫案 警尋獲賊車氣槍
銅鑼灣表行械劫案 警尋獲賊車氣槍
科技園擬開發警用AR眼鏡 簽3年備忘5範疇合作 招海內外科企參與
科技園擬開發警用AR眼鏡 簽3年備忘5範疇合作 招海內外科企參與
蘇錦樑弟騙款千萬加刑 判辭：用不義之財還債
蘇錦樑弟騙款千萬加刑 判辭：用不義之財還債
聖若瑟堂掃安心爭執 教友漂白水潑義工
聖若瑟堂掃安心爭執 教友漂白水潑義工
維修工倒斃商場廁格
維修工倒斃商場廁格
大灣區GBA新聞：限價限奢 月餅轉吹國潮風 鮑翅絕迹廣繡入盒 低糖產品迎年輕客
大灣區GBA新聞：限價限奢 月餅轉吹國潮風 鮑翅絕迹廣繡入盒 低糖產品迎年輕客
大灣區GBA新聞：蓮塘口岸開通兩年 出入境貨車70萬架次
大灣區GBA新聞：蓮塘口岸開通兩年 出入境貨車70萬架次
大灣區GBA新聞：直播電商節推灣區品牌
大灣區GBA新聞：直播電商節推灣區品牌
【Emily】朝八晚八出4帖 CY批段崇智演辭少提國家
【Emily】朝八晚八出4帖 CY批段崇智演辭少提國家
【Emily】民研：建制3黨評分新高 民主黨新低
【Emily】民研：建制3黨評分新高 民主黨新低
【Emily】瑞典首相馮京作馬涼 「卓慧思」幽默回應
【Emily】瑞典首相馮京作馬涼 「卓慧思」幽默回應
【Emily】迪士尼義工入大澳 同大細路學整燈籠
【Emily】迪士尼義工入大澳 同大細路學整燈籠
【Emily】陳克勤：港簽證繁複嚇怕越企
【Emily】陳克勤：港簽證繁複嚇怕越企
【Emily】連續4年 國慶煙花停停停停
【Emily】連續4年 國慶煙花停停停停