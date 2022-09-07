警涉偽造紀錄致兩案停查 兩控罪一獲撤

離庭遇記者：影吖！影吖！

控罪書未有列明被告温志煒（49歲）的職業，兩項控罪均指被告是香港警務處警員。散庭後，温步出法院時一度行近等候拍照的記者，稱「影吖！影吖！使唔使除罩（畀）你影？」

警長證人檢疫 甫開庭再排期

控方甫開庭表示，將應辯方要求傳召本案第四名控方證人警長梅振強出庭，讓辯方盤問，惟其兒子確診新冠病毒，警長被列為密切接觸者，由於不肯定警長隨後會否確診，不知何時隔離完畢，控辯雙方均建議另訂審期，預計需時3天，曾官最終下令本案重新排期。

曾官閱畢文件後稱，似乎控方將不提證供起訴第二項「在公職中行為失當」，控方在庭上確認並即席向法庭申請，曾官遂下令撤銷該控罪，批准被告以原有條件保釋。

被告原被控兩項在公職中行為失當罪，首罪指稱被告2019年3月至5月間，無合理辯解或理由在擔任公職期間或在與擔任公職有關情况下，作出蓄意及可構成罪行的不當行為，即虛假地在一宗警察檔案調查報告及紀錄中表示，陳詩媚曾通知警方她不會就一宗店舖盜竊案向警方提供口供，而導致該案調查延誤，以及警方調查終止。

昨獲控方不提證供起訴的次控罪指稱，被告2018年12月與2019年5月間，虛假地在另一宗警察檔案調查報告及紀錄中表示，欺詐案事主郭麗英曾要求警方不要再聯絡她，導致該案調查延誤，以及警方調查終止。

【案件編號：STCC 3724/21】