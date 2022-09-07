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旁聽者涉煽動案 保安：被告稱拍過掌怕咩認

【明報專訊】兩人被指今年1月旁聽鄒幸彤六四煽惑集結案裁決時，拍掌及批評裁判官等，兩人否認發表煽動文字等罪，審訊昨進入第三日。控方指稱兩人曾批評主審裁判官「亂咁判」、「良知呀，冇咗」等。當時當值的保安及庭警供稱，目擊被告承認有拍掌及呼籲其他拍掌者一同承擔；原稱記不起女被告說話內容的庭警，聆聽法庭錄音後，指女被告曾說「亂咁判」等話。

被告彭滿圓（59歲）及趙美英（67歲）被控於今年1月4日，在西九龍裁判法院第三庭發表煽動文字；彭滿圓另被指於前年11月17日至今年2月16日，透過YouTube頻道「牧師和你顛」發布煽動片段，被控作出具煽動意圖的作為罪。

案發時在庭內當值的法庭保安蔡鴻財（音譯）供稱，當日約10時半，約40至50名旁聽者拍掌，主審裁判官陳慧敏兩度警告旁聽者，並着庭警記下拍掌者個人資料。他認出彭滿圓突然拍枱站起身，承認有拍掌，又對他身後的人稱「有拍過掌怕咩認呀，拍過嘅畀資料佢抄，睇吓告得幾多個」；陳官着庭警帶拍掌者離開，記下其資料，共3男1女被帶離法庭，包括彭滿圓，但他無留意是否包括趙美英。

庭警劉少文則供稱，當時目睹趙美英拍掌3下左右，彭滿圓則站起身，大叫「我有拍手」及呼籲背後的人一同起身，趙亦站起高聲表示她有拍掌，並說了一些話，但劉記不起內容。最終包括兩名被告的3男1女被帶離法庭及記下資料。

控方播放法庭錄音及提供謄本後，劉少文指稱趙美英說了「亂咁判」、「冇晒法律喇𠵱家，包青天嚟審喇」等話，並稱當時清晰聽到趙說這些話，因見其口罩「有郁動」及認得其聲線。審訊今續。

【案件編號：WKCC 928/22】

（港區國安法·初選案）

相關字詞﹕西九龍裁判法院 旁聽師 作出具煽動意圖的作為 發表煽動文字罪 港區國安法

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