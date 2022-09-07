初選案控方：或有擬認罪者作供 官指審後判刑可只限需作供者 控方續稱宜一併判

冀聞所有擬認罪者意向再定

案件由法官陳嘉信、陳慶偉及陳仲衡處理，控方代表為律政司高級檢控官羅天瑋、署理高級檢控官莊文欣；胡志偉、張可森分別由大律師郭子丰及伍頴珊代表，朱凱廸則未有律師代表。

張可森盼審結前判刑

朱凱廸：冇特別立場

朱凱廸庭上確認沒有律師代表，法官陳慶偉其後向他列出求情的注意事項，並容許朱呈交手寫文件。朱又表示對判刑時間「冇特別立場」，料求情半小時內完成。胡志偉對判刑時間表示中立，張可森則希望在案件審結前判刑，兩人求情分別約為兩小時內。

法官周一曾詢問控方應在審訊前或後判刑的立場。控方昨於庭上表示，應留待不認罪的被告案件審結判刑，並向法庭呈交相關案例。控方重申，案件審結後，法庭會更清楚眾被告的行為及整個串謀計劃。

「擬認罪者無法挑戰證供」

官關注不公否

法官陳嘉信問及，會否有認罪被告出庭作供，控方表示或出現此情况。陳官又稱，擬認罪的被告已承認完整案情，無法挑戰不利的證供，關注會否造成不公，並指可只限於需出庭作供的被告才在案件審結後判刑；控方認為一併判刑較適合，陳官遂指示控方呈交書面陳辭。

法官陳慶偉稱，現尚未完成所有案件管理聆訊，希望聽取所有擬認罪被告的意向後再決定。

另外，擬認罪的梁晃維在被告欄後排旁聽，民主黨前主席劉慧卿亦有到場旁聽。眾被告步入囚室前均向旁聽席揮手，旁聽人士高呼「保重呀！」

早前完成案件管理聆訊的黃之鋒、譚得志、梁晃維、岑子杰和劉澤鋒，均對判刑日子表示中立；譚文豪、郭家麒、楊岳橋則希望盡快求情及判刑。

明報記者

【案件編號：HCCC70/22】

（港區國安法·初選案）