港聞

港聞一

時任警逼子自瀆案 事主否認受人影響誣告

【明報專訊】時任警員涉於2016至2018年於家中在兒子面前播放色情片自瀆，並一度以藤條及疑用刀威嚇兒子一同自瀆一案，昨在高院續審。事主X在辯方盤問時稱，父母關係轉差，X母及外祖父母說被告患精神病，但當時他和被告關係不錯，故對此感憤怒。X稱，父母離婚後由母親撫養，聽到母親及親友說被告壞話，遂相信被告患精神病，惟X否認受他人影響而誣衊被告。

被告FSL（現47歲）否認4項向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為、3項煽惑年齡在16歲以下的兒童作出嚴重猥褻作為、3項殘暴對待兒童的交替控罪。

專家證人：事主患自閉 不會有幻覺

另外，專家證人、精神科醫生樂蓉晶引述事主X的報告稱，2019年診斷X患有自閉症譜系障礙及適應障礙症。X就讀小學時，同學因為X的衛生習慣戲弄他，被告曾就X與同學的爭執報警。當X得知被告患精神病後，曾抓住祖父的頸，稱要縱火。

另X於第二次輔導提及，父親3年前向他播色情片，擔心被父親騷擾及綁架，嘗試服藥入眠。X於2019年又曾因母親阻止他玩手機遊戲，責罵及打母親。

樂續稱，X去年情况好轉停止覆診，亦沒有適應障礙症。法官李運騰問及，自閉症會否導致X出現幻覺或將夢境當為事實，樂稱不會，X亦沒有出現此情况。

醫生：自瀆對隱藏性陰莖沒幫助

另一專家小兒泌尿外科醫生彭潔儀引述報告稱，X患隱藏性陰莖、先天性包皮過大，間中出現輕微「龜頭炎」，其後接受手術。彭又表示，患者發炎時會痛楚或腫脹，治療時會處方藥水冲洗患處或口服抗生素。彭又稱，隱藏性陰莖不會影響性功能，自瀆亦不會對情况有幫助。聆訊今續。

【案件編號：HCCC 251/21】

相關字詞﹕高等法院 殘暴對待兒童 煽惑年齡16歲以下的兒童作出嚴重猥褻行為 向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為 警員

上 / 下一篇新聞

舉報虐兒擬分三級 社福界：不明智 按緩急輕重分級 狄志遠質疑兒童懷孕沒列「強制」
舉報虐兒擬分三級 社福界：不明智 按緩急輕重分級 狄志遠質疑兒童懷孕沒列「強制」
擬立法保障舉報人 禁僱主阻撓揭身分
擬立法保障舉報人 禁僱主阻撓揭身分
初選案控方：或有擬認罪者作供 官指審後判刑可只限需作供者 控方續稱宜一併判
初選案控方：或有擬認罪者作供 官指審後判刑可只限需作供者 控方續稱宜一併判
旁聽者涉煽動案 保安：被告稱拍過掌怕咩認
旁聽者涉煽動案 保安：被告稱拍過掌怕咩認
警涉偽造紀錄致兩案停查 兩控罪一獲撤
警涉偽造紀錄致兩案停查 兩控罪一獲撤
串謀開班換美容組織職位 公大高層情侶貪污罪成
串謀開班換美容組織職位 公大高層情侶貪污罪成
學校單日1516宗 張竹君：不出奇 東區醫院7心臟醫生染疫 部分非緊急服務暫緩
學校單日1516宗 張竹君：不出奇 東區醫院7心臟醫生染疫 部分非緊急服務暫緩
疫苗通涵蓋5歲安排公布在即
疫苗通涵蓋5歲安排公布在即
李家超回應報道 「政府團結愉快」
李家超回應報道 「政府團結愉快」
稱龔仁心沒要求付錢 索償商人：主動遞支票示「爽快」
稱龔仁心沒要求付錢 索償商人：主動遞支票示「爽快」
林卓廷控違立會特權法 獲准撤銷保釋12月再訊
林卓廷控違立會特權法 獲准撤銷保釋12月再訊
登記護士擬准院舍實習 林正財料助增培訓名額
登記護士擬准院舍實習 林正財料助增培訓名額
東華：積極考慮增學額 明愛：若減實習時數可考慮
東華：積極考慮增學額 明愛：若減實習時數可考慮
銅鑼灣表行械劫案 警尋獲賊車氣槍
銅鑼灣表行械劫案 警尋獲賊車氣槍
科技園擬開發警用AR眼鏡 簽3年備忘5範疇合作 招海內外科企參與
科技園擬開發警用AR眼鏡 簽3年備忘5範疇合作 招海內外科企參與
蘇錦樑弟騙款千萬加刑 判辭：用不義之財還債
蘇錦樑弟騙款千萬加刑 判辭：用不義之財還債
聖若瑟堂掃安心爭執 教友漂白水潑義工
聖若瑟堂掃安心爭執 教友漂白水潑義工
維修工倒斃商場廁格
維修工倒斃商場廁格
大灣區GBA新聞：限價限奢 月餅轉吹國潮風 鮑翅絕迹廣繡入盒 低糖產品迎年輕客
大灣區GBA新聞：限價限奢 月餅轉吹國潮風 鮑翅絕迹廣繡入盒 低糖產品迎年輕客
大灣區GBA新聞：蓮塘口岸開通兩年 出入境貨車70萬架次
大灣區GBA新聞：蓮塘口岸開通兩年 出入境貨車70萬架次
大灣區GBA新聞：直播電商節推灣區品牌
大灣區GBA新聞：直播電商節推灣區品牌
【Emily】朝八晚八出4帖 CY批段崇智演辭少提國家
【Emily】朝八晚八出4帖 CY批段崇智演辭少提國家
【Emily】民研：建制3黨評分新高 民主黨新低
【Emily】民研：建制3黨評分新高 民主黨新低
【Emily】瑞典首相馮京作馬涼 「卓慧思」幽默回應
【Emily】瑞典首相馮京作馬涼 「卓慧思」幽默回應
【Emily】迪士尼義工入大澳 同大細路學整燈籠
【Emily】迪士尼義工入大澳 同大細路學整燈籠
【Emily】陳克勤：港簽證繁複嚇怕越企
【Emily】陳克勤：港簽證繁複嚇怕越企
【Emily】連續4年 國慶煙花停停停停
【Emily】連續4年 國慶煙花停停停停