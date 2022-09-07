擬立法保障舉報人 禁僱主阻撓揭身分

政府今次諮詢文件加入5項條文，保障強制舉報者的權益，包括舉報者的僱主或主管不得以任何工作政策、規則或其他規定，防止或妨礙舉報；如非與調查有關，任何人不得披露舉報者身分，或披露可推斷身分的資料；不得就有關舉報向舉報者提出訴訟；不得把舉報視作違反專業操守；以及僱主或主管不得因僱員舉報而解僱、歧視或報復。

孫玉菡：擬定舉報時限 惟難劃線

勞福局長孫玉菡昨在港台節目上表示，不鼓勵前線員工先與機構或其他人商討才舉報，形容「再同機構傾又拖了時間」，又稱雖然立法強調個人責任，但如主管知悉亦有責任舉報，又稱立法時將列明僱主不可阻止員工舉報，否則將負上刑責。條例擬規定從業員若於「合理時間」內未有舉報便要負上刑責，孫稱曾考慮規定於指定時間內，例如一個月內未有舉報便要負刑責，但考慮到每個個案有所不同，難以「劃線」，「一些很危急的情况，都不可以等一兩個禮拜」。

學生有傷應即舉報或先見家長

教界憂誤會 促當局釐清

資助小學校長會名譽主席張勇邦表示，若教師發現學生有可疑傷痕，應馬上舉報，還是可先見家長和驗證傷勢原因，當局應釐清。張表示，倘舉報後發現為誤會，家長或質疑校方過於敏感，憂影響家長與學校關係。張又提到，以往虐兒事件中，兒童有時為保護自己或家長，特意遮掩傷痕，「教師檢查權有多大？」認為部分情况下令校方難以拿揑。