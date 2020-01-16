灣區手記：香港勝在有ICAC ／文：尚東美

雖然內地有打擊「有償新聞」，但是「車馬費」一直禁而不絕。有些企業為追求曝光率或者減低負面輿情，向傳媒施以小恩小惠，企圖「雞髀打人牙骱軟」；更多的是因循過去陋習，總覺得不給「紅包」，媒體就不會落力幫手報道。「自媒體」時代到來後，這一歪風不減反增，傳統媒體記者畢竟還有單位規管，但社交平台上一些無良博主，主動找到商家，給錢就寫好評，否則就劣評，變相勒索，在人人看網評消費的今天，很多企業不得不屈服。

所以，當記者打電話約採訪時，對方有此一問也不是太意外。而每當說到此，記者總會加一句，「我們不能收的，否則ICAC會請我喝咖啡」。好在由於港產片風行，香港廉政公署在內地人心目中是威嚴、肅貪的象徵，對方往往一聽就明，之後也不再提及。

記者與內地友人談起此事，對方提醒，除了港產片之外，前特首曾蔭權的案件也有份塑造廉署在內地的形象：普羅大眾看到新聞，就知道即使「小恩小惠」也不能收。其實本來新聞就是新聞，記者和受訪者用事實說話就好，不用那麼複雜。

文：尚東美