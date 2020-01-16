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大灣區GBA新聞：北上生活要便捷 先學電子支付 沒內地銀行戶口 充值電子錢包不便

【明報專訊】這幾年內地的生活智能化日趨普及，電子支付、call車出行等已徹底融入日常生活當中，與此同時，香港的生活智能化於疫情期間得到較快發展，港人也愈來愈習慣電子支付等方式。另一方面，封關逾兩年後，隨着現時入境內地的隔離天數縮減至「7＋3」，港府亦與廣東省再談通關事宜，令更多港人有意北上，但要在內地享受便捷，便要先做好如何在內地使用電子支付等工具的準備。

明報記者 沈燕媚

要在內地使用包括網購、乘車、實體消費等電子支付，最直接是使用內地版本的支付工具，例如支付寶或微信，這些支付工具覆蓋幾乎所有商家及不同消費情况，十分方便，但要開通使用內地版支付工具，就需要先開設一個內地銀行帳戶，以及已實名認證的內地手機號碼，才能將內地銀行帳戶綁定並充值，不像香港八達通可以現金充值。對於非長期於內地工作生活、只是短暫北上的港人而言，為此專門開內地戶口似乎並不適合。

微信支付寶綁海外信用卡有局限

雖然就算不開內地銀行戶口，也可以透過綁定American Express、JCB、VISA和Mastercard等海外信用卡去使用微信或支付寶，但海外信用卡只能用於一些指定連鎖商家、電商平台，例如中國鐵路購票程式12306，且不能充值到微信或支付寶錢包，更不能轉帳，匯率方面也有可能較高。

退而求其次的話，可以託有內地支付寶或微信錢包的親友轉帳至自己的電子錢包；另外，香港有些找換店亦可提供充值內地電子錢包服務，但這些方法都是提前為錢包充值，萬一身處內地又突然需要額外用錢，就會有所不便。

港版支付App功能續擴

其實早在去年，廣東省政府已印發文件，提及要持續推進港澳版雲閃付App、微信及支付寶香港錢包、中銀澳門跨境錢包、澳門通Mpay錢包等支付工具在大灣區互通使用。截至去年底，5種錢包累計交易約926萬筆，金額約15億元人民幣。事實上，像目前香港版本的微信支付（WeChat Pay HK）或支付寶（Alipay HK）與內地版本仍然未能互通，但過去幾年，WeChat Pay及Alipay已開通並逐步擴大內地跨境支付功能。

以WeChat Pay HK為例，只要事先綁定香港信用卡或銀行提款卡，並作身分認證，在內地指定商戶消費，例如美團外賣、大眾點評、廣州及深圳地鐵等便能直接使用電子支付。不過個別平台如美團外賣及大眾點評，使用其服務時需要輸入內地電話號碼，另外一些小商戶亦未必接受以WeChat Pay HK支付。至於Alipay HK，現時在內地已覆蓋逾100萬間商家或餐廳接受跨境電子付款，包括奈雪的茶、喜茶、7-Eleven、沃爾瑪等，匯率則根據綁定的香港信用卡或銀行卡所屬銀行即時牌價計算。

港澳版雲閃付可綁銀聯卡

除了WeChat Pay HK及Alipay HK，港人也可下載港澳版的雲閃付手機程式，綁定指定銀行的銀聯提款卡或信用卡，並於內地消費，同時也可用於港珠澳大橋穿梭巴士、深圳及東莞地鐵，以及深圳的士、廣州巴士等交通工具。又或者可以使用中銀香港的BoC Pay跨境電子錢包，只要內地商戶支持「雲閃付」，就可透過BoC Pay以銀聯二維碼消費付款。

消費購物之外，港人在內地亦常使用網約車服務，但要注意是去年7月國家監管機構對滴滴出行展開網絡安全審查並下架該手機程式。雖然現時滴滴出行仍能在支付寶及微信小程式使用，但只限於原有用戶，新用戶無法註冊，需要使用美團、高德等其他網約車平台。

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