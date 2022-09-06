男生否認姦同廈12歲自閉女

涉跟出升降機帶梯間侵犯

控方開案陳辭指出，被告方嘉樂（現年20歲，學生）與當時12歲的事主X為鄰居，居於大圍某大廈不同樓層，互不相識。控方透露，女生除自閉症外，亦被診斷患專注力失調及過度活躍症，智商78，智力及言語水平屬於邊緣。

控方表示，2020年10月19日下午2時許，被告在大廈尾隨X步出升降機，拉着X手帶往梯間，問X就讀什麼年級，並親吻摘下口罩的X，X將他推開。自稱大學生的被告邀請X「做實驗」，三度要求她替自己口交，遭X拒絕。被告又着X脫掉內褲，並四次將下體插入X私處，事後以紙巾清理。

控方：叫口交不果後強姦

X返家後被姊姊發現情緒有異。X同日將事件告知父母並報警。法醫檢驗後指X私處有擦傷，與曾發生性行為脗合；X的校裙亦驗出相信屬被告的精液。控辯雙方承認的事實指出，被告早前承認以手指插入X私處及撫摸她胸部。案件今續，將傳召女事主作供。

【案件編號：HCCC 22/22】