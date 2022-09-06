商人控龔仁心等騙5000萬 稱原付錢投資 被用作打爭產官司

原告分別為陳書春及卓基工程有限公司；被告分別為龔仁心、華懋慈善基金有限公司，以及黃乾亨黃英豪律師事務所。案件爭議被告為何收取該5000萬元。

原告：交易取消 龔承諾還款

原告陳書春供稱，他擔任卓基工程董事並擁七成股份。陳原名方長松，來港後改名，他當年給龔仁心的卡片名字為「方長松」。

根據入稟狀，陳書春2009年透過名下兩公司委任華懋集團附屬公司，擔任廈門地產項目的銷售代理。龔仁心向陳稱，一名宋姓女商人打算與華懋合作投資房地產及證券，誠邀陳參與，陳答應並開出無抬頭的5000萬元支票。數年後，龔稱已取消交易及承諾還款，宋名下的雄福戶口資料顯示，該筆款項轉帳至黃乾亨黃英豪律師事務所。陳書春其後得悉涉款被用作支付爭產案官司費。

原告方昨在開案陳辭稱，基金當年正與陳振聰興訟爭產，需應付龐大官司費；時任基金主席龔仁心向陳書春以投資計劃作煙幕，欺騙對方款項，該投資計劃最終落空。原告方引述華懋慈善基金稱涉案款項為捐款，龔仁心聲稱不認識陳書春；而雙方不會爭議款項去向。

官質疑如何構成串謀欺詐

另外，原告方於2017年獲准向眾被告新增「串謀欺詐」指控。法官歐陽桂如昨問各被告如何構成共同策劃詐騙，原告方回應時以洗黑錢案件為例，指眾被告明知涉及款項違法而有份處理，包括黃乾亨黃英豪律師事務所曾協助辦理轉帳。

被告：他人轉交款項

原告須證屬其財產

被告方認為，原告方須證明陳所給款項是其財產，且造成損失，若有人代為轉交5000萬元予基金，該人表面上支付款項，並無實際損失。

【案件編號：HCA832/14】