商人控龔仁心等騙5000萬 稱原付錢投資 被用作打爭產官司

【明報專訊】華懋慈善基金與商人陳振聰就龔如心爭產官司於2009年展開，龔如心胞弟、基金主席龔仁心事前被指游說另一商人陳書春與內地女商人合作投資，陳投資的5000萬元疑被基金用來與陳振聰打官司。陳於2014年入稟指控龔仁心及基金等詐騙，並追討款項。案件昨日在高等法院開審，原告一方指控龔仁心等各方屬「串謀欺詐」，情况如同黑錢案件一樣，被告明知涉款違法而有份處理。
原告分別為陳書春及卓基工程有限公司；被告分別為龔仁心、華懋慈善基金有限公司，以及黃乾亨黃英豪律師事務所。案件爭議被告為何收取該5000萬元。
原告：交易取消 龔承諾還款
原告陳書春供稱，他擔任卓基工程董事並擁七成股份。陳原名方長松，來港後改名，他當年給龔仁心的卡片名字為「方長松」。
根據入稟狀，陳書春2009年透過名下兩公司委任華懋集團附屬公司，擔任廈門地產項目的銷售代理。龔仁心向陳稱，一名宋姓女商人打算與華懋合作投資房地產及證券，誠邀陳參與，陳答應並開出無抬頭的5000萬元支票。數年後，龔稱已取消交易及承諾還款，宋名下的雄福戶口資料顯示，該筆款項轉帳至黃乾亨黃英豪律師事務所。陳書春其後得悉涉款被用作支付爭產案官司費。
原告方昨在開案陳辭稱，基金當年正與陳振聰興訟爭產，需應付龐大官司費；時任基金主席龔仁心向陳書春以投資計劃作煙幕，欺騙對方款項，該投資計劃最終落空。原告方引述華懋慈善基金稱涉案款項為捐款，龔仁心聲稱不認識陳書春；而雙方不會爭議款項去向。
官質疑如何構成串謀欺詐
另外，原告方於2017年獲准向眾被告新增「串謀欺詐」指控。法官歐陽桂如昨問各被告如何構成共同策劃詐騙，原告方回應時以洗黑錢案件為例，指眾被告明知涉及款項違法而有份處理，包括黃乾亨黃英豪律師事務所曾協助辦理轉帳。
被告：他人轉交款項
原告須證屬其財產
被告方認為，原告方須證明陳所給款項是其財產，且造成損失，若有人代為轉交5000萬元予基金，該人表面上支付款項，並無實際損失。