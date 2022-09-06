民建聯訪東盟 大馬華商冀港鬆防疫便利經商

陳學鋒引述馬來西亞商界表示，受疫情影響，近年較少來港，但對方強調願意重返香港經商及參與商貿展覽。民建聯成員、前民政事務局長徐英偉亦有隨團外訪，他稱樂見港府防疫政策更聚焦，但期望進一步放寬檢疫措施，助當地商界來港以至到內地經商。他又提到本港下半年將舉辦國際七人欖球賽及國際金融峰會，希望當地商界留意本港最新發展方向。

港商稱越企因簽證防疫不願到港

由黨副主席陳克勤率領的越南泰國團昨日則與越南香港商會討論港商在當地情况，部分港商反映本港的簽證及防疫政策令越南企業不願以香港作為發展平台；民建聯稱會向港府反映。另外，訪問團亦有與中國駐胡志明市總領事魏華祥會面，團員就吸引東盟企業使用香港的金融及專業服務、促進兩地文化交流等提出建議。

至於由黨主席李慧琼率領的印尼團，昨與港府駐雅加達經貿辦代表會晤，民建聯在會上建議經貿辦與貿發局加強合作和整合資源，向當地政商界宣傳香港的營商優勢和合作機會。他們亦參觀中印兩國合作興建的「雅萬高鐵」。該鐵路是當地首個高鐵項目，預計明年通車，被視為「一帶一路」和中印合作的標誌項目之一。

（新冠疫情）