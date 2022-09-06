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指二代疫苗未證有效 劉宇隆：應專注推高打3針

【明報專訊】英國及美國早前批准使用「二價」（bivalent）新冠疫苗加強劑。政府專家顧問劉宇隆昨日稱，初代疫苗仍有效減低感染變異病毒株Omicron後出現重症和死亡的風險，認為市民未必需要接種下一代疫苗，現應專注推高初代疫苗第三針接種率。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明稱，暫無數據顯示涉Omicron BA.4和BA.5的二價疫苗有效，相信本港採購第二代疫苗仍是「漫漫長路」。衛生防護中心表示暫未收到相關藥廠申請在港使用第二代疫苗，籲市民不要等待，盡快接種現有疫苗，以加強保護。

崔俊明：英二價疫苗效能與初代相若

崔俊明昨在港台《千禧年代》解釋，英國批准使用的是針對Omicron BA.1和原始病毒株的二價疫苗，美國則批准針對BA.4和BA.5與原始株的二價疫苗，相關藥廠仍在研究後者，暫無效能方面的數據，而BA.1疫苗則有研究顯示其效能與初代疫苗相若，「唔好以為二價一定好啲」。

身兼疫苗可預防疾病科學委員會主席的劉宇隆向本報稱，得悉不少家長仍抱有等候第二代疫苗的心態，不願帶子女打現有疫苗。他引述哈佛大學著名免疫學家巴魯什（Dan Barouch）在《新英倫醫學雜誌》發表的最新文章稱，接種加強劑後抗體會隨時間下跌，每4至6個月打一次加強劑並不實際、理想和長遠，亦會加劇市民「加強劑疲勞」（booster fatigue），加上現無充足數據顯示第二代疫苗有效，認為市民未必需要接種，強調過早討論應否打下代疫苗會令政策失焦，現應專注推高第三針初代疫苗接種率。

劉宇隆表示，目前新的變異株主要在接種率低的地區出現，他相信隨着全球接種率提高，出現新變異株的機率將減低，市民或毋須每年接種加強劑，屆時或只須免疫力弱的病人要打針。

歐家榮：現疫苗有效 莫等次代

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮稱，在第五波疫情所得數據得知，現有疫苗對防重症和死亡非常有效，呼籲夠期打下一針的市民不應等第二代疫苗，盡快打齊3針。

（新冠疫情）

相關字詞﹕新冠疫苗 新冠疫情 劉宇隆 崔俊明 第二代疫苗 二價疫苗

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