周末過後 1169校呈報3444確診 防護中心稱預期內 料師生在社區感染

疫情未見平台期 歐家榮籲中秋減聚會

本港昨公布新增10,021宗新冠陽性個案，其中9869宗屬本地感染。衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮相信，升勢仍會持續，暫未有證據顯示疫情進入平台期，呼籲市民於中秋節減少跨家庭聚會。

學校方面，衛生防護中心昨接獲1169間學校呈報共3444宗個案，涉及2864名學生和580名教職員；592宗為昨早檢測陽性，上周五至周日（9月2日至4日）每天則有809至878宗，其餘346宗為上周五前檢測陽性。

赤柱航海學校6確診 料宿舍傳播

位於赤柱的香港航海學校宿舍出現傳播，東翼3樓43名宿生中共6人染疫，最後於上周五（2日）上學，分佈4間房，其他同房宿生被列為密切接觸者，須家居檢疫。6名染疫宿生分別就讀2A和2B班，該兩班須暫停面授課一周。由於宿生在房間不會戴口罩，亦會共用設施，衛生防護中心相信主要是宿舍內出現傳播。

歐家榮稱，隨着社區感染風險增加，師生染疫人數「升得好多」是預期之內，而昨日僅為開學第三天，不少染疫學生檢測陽性前未必有上學，相信他們主要是從社區感染，並非於校內染疫。他補充，過去7天共逾700間學校呈報兩宗或以上個案，大部分涉不同班別，相信沒有流行病學關聯，亦反映師生在社區受感染風險增加。

翻查資料，本港今年7月底至8月初單日本地個案維持3000至4000宗水平，當時學校呈報個案介乎每天200至500宗。至於今年初單日個案過萬宗時，全港中小學和幼稚園正停課。

歐：每日快測有效 未擬全港停課

教育局今年4月起要求師生每天上學前快測，新學年亦維持安排，歐家榮認為有效減低個案進入校園引起爆發，尤其是無病徵的「隱形個案」，而防護中心亦會就個案作流行病學調查，一旦發現班級出現傳播便會建議停課，若學校出現跨班別傳播或較多個案，中心會評估需否全校停課。至於全港停課是否考慮方案，他稱現不會考慮，強調面授課堂對學生發展和學習很重要。

崔俊明料港未購幼童疫苗非關價錢

歐家榮提醒，接種新冠疫苗可保護兒童染疫後不會變成重症，形容打針正是保護兒童權利。本港至今未購入「幼童版」復必泰供半歲至4歲幼童接種，香港醫院藥劑師學會會長崔俊明昨在港台《千禧年代》稱，成人接種每針復必泰估計約200至250元，認為本港尚未購入幼童針並非價錢問題，又說鄰近的澳門、台灣和新加坡亦已採購或使用幼童針，相信供應方面亦沒問題。

明報記者

（新冠疫情）