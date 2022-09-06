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警逼子自瀆案事主：長大始知被教手淫

【明報專訊】時任警員涉2016至2018年於家中在兒子面前播放色情片自瀆，並一度以藤條及疑用刀威嚇兒子一同自瀆，他否認作出猥褻行為及虐兒的交替控罪等共10罪，案件昨在高院續審。現15歲的事主X在盤問下稱，自小患隱藏式陰莖，並於小一起父親教他手淫，但當時他並不知是自瀆，長大時社工向他解釋才得悉，「隔咗咁耐覺得係個感覺，係算自慰」，並形容感覺「有啲奇怪、有啲舒服」。

被告FSL（現47歲）被控4項向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為、3項煽惑年齡在16歲以下的兒童作出嚴重猥褻作為、3項殘暴對待兒童的交替控罪。

小時患隱藏式陰莖 常癢常搲

辯方盤問時問事主X，他自小患隱藏式陰莖，包皮會遮蓋陰莖，故X有時感痕癢及用手搲下體，X同意，並稱其母擔心X會弄傷下體，故囑X不要搲，現已經手術治好。另X的包皮有時發炎，需搽藥膏，但X不喜歡在陰莖搽藥膏，故有時會避開不搽或稱「學校整咗，唔要呀」。

X又說，父親小一起教他自瀆，但當時並不知道自瀆，長大後才得悉。X曾在錄影會面稱父親作出「搲搲搲、轉轉轉」的動作，辯方問是否與X搲下體的動作相同，X同意。X又說被告沒提及要他自瀆，只是囑X跟着做。

被質疑行房直播是「發夢」 事主否認

X提及，不願自瀆時曾遭被告以藤條、被塞進被套及取刀恐嚇，辯方質疑被告以言語威嚇時X已就範，X同意。另被告向X直播父母行房，X補充他當時關掉裝置後外出如廁，其後從父母房間聽到「飲奶聲」。辯方指出，被告沒安裝閉路電視，並向X稱是他「發夢」，又說X其後看過精神科，質疑他把沒有發生過的事當成真實，X均否認。

【案件編號：HCCC 251/21】

相關字詞﹕警員 高等法院 煽惑年齡16歲以下的兒童作出嚴重猥褻行為 向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為

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