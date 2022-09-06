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港聞二

村屋地盤3工人 遭6煞襲擊

【明報專訊】將軍澳昨午發生傷人案，6名男子手持鐵棍闖入一個興建中的村屋地盤向工人施襲，其中3名男女工人分別傷及頭部及手部，需送院治理。警方列作「襲擊致造成實際身體傷害」處理，施襲原因仍在調查。據悉，事件疑涉及興建村屋利益糾紛，涉案公司執事形容事件為「恐怖襲擊」。

昨午12時許，警方接獲一名男子報案，稱6名男子手持鐵通衝入將軍澳村穎禮路一個興建中的村屋地盤向工人施襲，其中2男1女懷疑走避不及受傷。意外中，61歲徐姓男子頭部流血、手部受傷，另一57歲翁姓女工受驚不適，同送院治理；54歲蘇姓男子則擦傷手部，拒絕送院。兇徒作案後逃去，行兇動機仍在調查。案件交由將軍澳警區反三合會行動組跟進，警方正追緝6名身高約1.7至1.75米，案發時身穿黑色長袖上衣、黑色長褲及戴黑色口罩的男子歸案。

工程公司執事質疑黑幫滋擾

涉事公司執事翁先生表示，公司接了上址丁屋工程，並協助興建丁屋。不過疑有黑幫分子欲分一杯羹，曾威脅原居民違反原先合作協議，並將工程交予他們負責。他又透露，丁屋地盤自2018年涉及官司，曾有人多次到涉事公司老闆寓所滋擾以阻工程，包括淋紅油及打破玻璃。對於是次傷人事件，翁形容與「恐怖襲擊」無異，又稱「老人家都打」，難以跟其家屬交代。

相關字詞﹕襲擊致造成實際身體傷害 將軍澳

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